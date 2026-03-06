Segersviten fortsätter för Brynäs efter vinst mot Timrå IK U18

Seger för Brynäs med 6–1 mot Timrå IK U18

Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna

Alexander Søyland avgjorde för Brynäs

Brynäs är i riktigt bra form just nu. På fredagen kom seger nummer åtta i rad, efter 6–1 (1–1, 1–0, 4–0) på hemmaplan mot Timrå IK U18. Det innebär också att Timrå IK U18 har fem raka förluster i U18 Nationell norra.

Leksand nästa för Brynäs

Lucas Rosander gjorde 1–0 till Brynäs efter 19.05. Efter 19.34 kvitterade Timrå IK U18 genom Max Persson efter förarbete av Tim Neuman och Elton Sandman.

Efter 4.33 i andra perioden slog Alexander Søyland till framspelad av Axel Hillström och gav Brynäs ledningen.

Även i tredje perioden var det Brynäs som var starkast och gick från 2–1 till 6–1 genom mål av Lucas Rosander, Leon Roos, Axel Hillström och Alexander Søyland.

Brynäs Axel Hillström stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Brynäs är i fortsatt serieledning, med 45 poäng efter 18 matcher och Timrå IK U18 på elfte plats med 14 poäng.

Lagens första möte för säsongen vann Timrå med 3–2 efter förlängningsspel .

I nästa omgång har Brynäs Leksand hemma i Monitor ERP Arena, lördag 7 mars 12.00. Timrå IK U18 spelar hemma mot Östersunds IK U18 onsdag 11 mars 18.00.

Brynäs–Timrå IK U18 6–1 (1–1, 1–0, 4–0)

U18 Nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (19.05) Lucas Rosander, 1–1 (19.34) Max Persson (Tim Neuman, Elton Sandman).

Andra perioden: 2–1 (24.33) Alexander Søyland (Axel Hillström).

Tredje perioden: 3–1 (41.15) Lucas Rosander (Elliot Pettersson), 4–1 (45.41) Leon Roos (Oliver Christensen), 5–1 (54.55) Axel Hillström, 6–1 (57.52) Alexander Søyland (Axel Hillström, Tim Lindstein).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 5-0-0

Timrå IK U18: 0-2-3

Nästa match:

Brynäs: Leksands IF, hemma, 7 mars 12.00

Timrå IK U18: Östersunds IK, hemma, 11 mars 18.00