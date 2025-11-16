Segersviten fortsätter för Borlänge efter vinst mot Kiruna

Borlänge-seger med 3–2 efter förlängning

Borlänges sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Viktor Johansson avgjorde för Borlänge

På söndagen kom sjunde raka segern i hockeyettan norra för Borlänge. Det blev 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) efter förlängning borta mot Kiruna. Det innebär att Kiruna åkte på fjärde raka förlusten.

Viktor Johansson slog till 1.13 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Kiruna–Borlänge – mål för mål

Efter tolv minuters spel gjorde Borlänge 0–1.

Efter 19.15 kvitterade Kiruna när Matej Galbavy hittade rätt framspelad av Tomi Mäntynen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 7.31 in i tredje perioden nätade Kirunas Olle Söderlund på pass av Vilmer Hagström och gav laget ledningen.

17.26 in i perioden slog Gustav Lindström till framspelad av Joel Myrberg Andersson och Tim Palmberg och kvitterade. I förlängningen tog det 1.13 till Borlänge också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Viktor Johansson.

Det här var Kirunas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Borlänges fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att Kiruna ligger kvar på 14:e plats i tabellen och Borlänge på tredje plats. Ett fint lyft för Borlänge som låg på tionde plats så sent som den 24 oktober.

I nästa match, söndag 23 november möter Kiruna Piteå borta i LF Arena 15.00 medan Borlänge spelar hemma mot Väsby IK HK 16.00.

Kiruna–Borlänge 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–1)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (12.49) Joel Jonsson (Calle Karlsson, Hampus Malm), 1–1 (19.15) Matej Galbavy (Tomi Mäntynen).

Tredje perioden: 2–1 (47.31) Olle Söderlund (Vilmer Hagström), 2–2 (57.26) Gustav Lindström (Joel Myrberg Andersson, Tim Palmberg).

Förlängning: 2–3 (61.13) Viktor Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 1-1-3

Borlänge: 5-0-0

Nästa match:

Kiruna: Piteå HC, borta, 23 november

Borlänge: Väsby IK HK, hemma, 23 november