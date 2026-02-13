Segerraden förlängd för Kovland U18 – besegrade Nälden/Östersund U18

Seger för Kovland U18 med 4–0 mot Nälden/Östersund U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Benjamin Thun Hansson tvåmålsskytt för Kovland U18

4–0 (2–0, 1–0, 1–0) blev resultatet när Kovland U18 och Nälden/Östersund U18 möttes i FD Maskin Arena på fredagen. I och med detta har Kovland U18 fyra raka segrar i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Kovland U18.

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson tvåmålsskytt

Benjamin Thun Hansson gjorde 1–0 till Kovland U18 efter bara 13 sekunder på passning från Emil Johansson och Elton Nyström. 2–0 kom efter 17.57 när Albin Lindblom slog till assisterad av Benjamin Thun Hansson och Elton Nyström.

Efter 3.00 i andra perioden nätade Emil Johansson på pass av Benjamin Thun Hansson och Gustav Lundström och gjorde 3–0.

Benjamin Thun Hansson gjorde också 4–0 på pass av Albin Lindblom och Felix Dahlin efter 14.45 i tredje perioden.

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson stod för två mål och två assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kovlands IshF vunnit.

I nästa omgång har Kovland U18 Ånge U18 borta i Kastbergshallen, måndag 16 februari 19.30. Nälden/Östersund U18 spelar hemma mot Njurunda U18 torsdag 19 februari 19.30.

Kovland U18–Nälden/Östersund U18 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (0.13) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Elton Nyström), 2–0 (17.57) Albin Lindblom (Benjamin Thun Hansson, Elton Nyström).

Andra perioden: 3–0 (23.00) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Gustav Lundström).

Tredje perioden: 4–0 (54.45) Benjamin Thun Hansson (Albin Lindblom, Felix Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 4-0-1

Nälden/Östersund U18: 2-0-3

Nästa match:

Kovland U18: Ånge IK, borta, 16 februari 19.30

Nälden/Östersund U18: Njurunda SK, hemma, 19 februari 19.30