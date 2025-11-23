Seger på straffar för Timrå U20 hemma mot Luleå

Timrå U20 vann med 3–2 efter straffar

Lucas Brauer tvåmålsskytt för Timrå U20

Edwin Annerstedt avgjorde för Timrå U20

Timrå U20 vann till slut en jämn match mot Luleå i U20 nationell norra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Timrå U20 var starkare och vann med 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0). Edwin Annerstedt blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

– Idag är det lite omvända roller från igår. Stark första period av oss och sedan går vi ner oss i andra och blir stressade, tur att vi har en bra målvakt som räddar oss där. Sista perioden kommer vi ut bättre igen och den akten är jämn. Skönt att gå segrande ur straffläggningen, tyckte Timrå U20:s tränare Andreas Molinder, efter matchen.

Lucas Brauer gjorde två mål för Timrå U20

Lucas Brauer gjorde 1–0 till Timrå U20 efter tolv minuter efter förarbete av Edwin Annerstedt och David Slacik.

Efter 17.07 i andra perioden nätade Patrik Rusznyak på pass av Anton Nilsson och kvitterade för Luleå.

Timrå U20 tog ledningen redan efter efter 34 sekunder i tredje perioden på nytt genom Lucas Brauer på passning från Edwin Annerstedt och David Slacik.

Tsimafej Tuzin kvitterade för Luleå efter 2.05 in i tredje perioden efter förarbete från Måns Josbrant och David Lövgren.

Timrå U20 vann straffläggningen efter att Edwin Annerstedt satt den avgörande straffen.

Edwin Annerstedt gjorde ett mål för Timrå U20 och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Timrå U20:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Luleås sjätte uddamålsförlust.

Timrå U20 stannar därmed på sjätte plats och Luleå på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Luleå HF med 2–0.

Lördag 29 november möter Timrå U20 Leksand borta 17.00 och Luleå möter AIK hemma 12.00.

Timrå U20–Luleå 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (12.56) Lucas Brauer (Edwin Annerstedt, David Slacik).

Andra perioden: 1–1 (37.07) Patrik Rusznyak (Anton Nilsson).

Tredje perioden: 2–1 (40.34) Lucas Brauer (Edwin Annerstedt, David Slacik), 2–2 (42.05) Tsimafej Tuzin (Måns Josbrant, David Lövgren).

Straffar: 3–2 (65.00) Edwin Annerstedt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå U20: 3-0-2

Luleå: 1-3-1

Nästa match:

Timrå U20: Leksand, borta, 29 november

Luleå: AIK, hemma, 29 november