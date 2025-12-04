Seger på straffar för Rögle hemma mot Timrå IK

Rögle vann till slut en jämn match mot Timrå IK i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Rögle var starkare och vann med 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0). Linus Sandin blev hjälte i straffläggningen.

Jonathan Dahlén gav Timrå IK ledningen efter fyra minuter på pass av Didrik Strömberg och Alfons Freij.

Efter 17.24 kvitterade Rögle när Fredrik Olofsson hittade rätt med assist av Linus Sandin och Felix Nilsson.

Andra perioden blev mållös.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I straffläggningen var det Rögle som avgjorde till 2–1. Den avgörande straffen stod Linus Sandin för.

Det här var Rögles sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Timrå IK:s femte uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Rögle ligger på andra plats medan Timrå IK har åttondeplatsen.

På lördag 6 december 18.00 spelar Rögle hemma mot LHC och Timrå IK borta mot Djurgården.

Rögle–Timrå IK 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (4.04) Jonathan Dahlén (Didrik Strömberg, Alfons Freij), 1–1 (17.24) Fredrik Olofsson (Linus Sandin, Felix Nilsson).

Straffar: 2–1 (65.00) Linus Sandin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

Timrå IK: 1-1-3

Nästa match:

Rögle: Linköping HC, hemma, 6 december

Timrå IK: Djurgårdens IF, borta, 6 december