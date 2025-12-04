Seger på straffar för Montreal hemma mot Winnipeg

Seger för Montreal med 3–2 efter straffar

Andra raka förlusten för Winnipeg

Toronto nästa motståndare för Montreal

Montreal vann till slut en jämn match mot Winnipeg i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 1–0).

Montreal–Winnipeg – mål för mål

Mark Scheifele gjorde 1–0 till gästande Winnipeg efter 18.35 efter pass från Kyle Connor.

Montreal kvitterade till 1–1 genom Juraj Slafkovsky i andra perioden.

Winnipeg tog ledningen på nytt genom Kyle Connor efter 11.53.

Montreal kvitterade till 2–2 genom Oliver Kapanen efter 14.06 av perioden.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var Montreals nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Winnipegs sjätte uddamålsförlust.

Den 5 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Bell MTS Place.

Montreal tar sig an Toronto i nästa match borta söndag 7 december 01.00. Winnipeg möter Buffalo hemma lördag 6 december 01.00.

Montreal–Winnipeg 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (18.35) Mark Scheifele (Kyle Connor).

Andra perioden: 1–1 (29.58) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield, Nick Suzuki), 1–2 (31.53) Kyle Connor (Gabriel Vilardi, Mark Scheifele), 2–2 (34.06) Oliver Kapanen (Ivan Demidov, Alexandre Texier).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-0-2

Winnipeg: 1-1-3

Nästa match:

Montreal: Toronto Maple Leafs, borta, 7 december

Winnipeg: Buffalo Sabres, hemma, 6 december