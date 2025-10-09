Seger på straffar för Los Angeles borta mot Vegas
- Los Angeles vann med 6–5 efter straffar
- San Jose nästa motståndare för Vegas
- Pavel Dorofeyev tremålsskytt för Vegas
Los Angeles vann till slut en jämn match mot Vegas i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 6–5 (2–0, 1–3, 2–2, 0–0, 1–0).
Det var Los Angeles första seger, efter förlusten med 1–4 mot Colorado i premiären.
Vegas–Los Angeles – mål för mål
Målskyttarna bakom segern var Quinton Byfield, Brandt Clarke, Andrei Kuzmenko, Jeff Malott och Trevor Moore. Pavel Dorofeyev 3, Ivan Barbashev och Jack Eichel gjorde målen för Vegas.
Nästa motstånd för Vegas är San Jose. Lagen möts fredag 10 oktober 04.00 i SAP Center at San Jose. Los Angeles tar sig an Winnipeg borta lördag 11 oktober 19.30.
Vegas–Los Angeles 5–6 (0–2, 3–1, 2–2, 0–0, 0–1)
Första perioden: 0–1 (4.44) Andrei Kuzmenko, 0–2 (11.57) Quinton Byfield.
Andra perioden: 1–2 (2.10) Pavel Dorofeyev, 1–3 (13.41) Jeff Malott, 2–3 (17.32) Pavel Dorofeyev, 3–3 (19.17) Pavel Dorofeyev.
Tredje perioden: 4–3 (5.05) Jack Eichel, 5–3 (8.43) Ivan Barbashev, 5–4 (11.39) Trevor Moore, 5–5 (14.03) Brandt Clarke.
