Seger på straffar för Linköping hemma mot Frölunda

Linköping segrade – 4–3 efter straffar

Linköpings Victor Blårand tvåmålsskytt

Fjärde raka segern för Linköping

Linköping vann till slut en jämn match mot Frölunda i U18 regional syd herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Linköping var starkare och vann med 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Victor Blårand för.

Femteplacerade Linköping tog sin fjärde seger i rad i serien, medan Frölundas efter tre raka segrar nu förlorade.

Victor Blårand tvåmålsskytt för Linköping

Linköping startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Victor Blårand och William Boman innan Frölunda svarade och gjorde 2–1 genom Tim Mandic. Efter 3.02 i andra perioden slog Wilson Axelsson till, på pass av Simon Skrtic och Samuel Skrtic och kvitterade för Frölunda. Frölunda tog ledningen med 2–3 genom Gustav Gäbel efter 2.34 i tredje perioden.

Linköping kvitterade till 3–3 genom Ture Holmér efter 9.26 av perioden. I straffläggningen var det Linköping som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Victor Blårand för.

Det här var Linköpings andra uddamålsseger den här säsongen.

Söndag 28 september spelar Linköping hemma mot Olofström 15.30 och Frölunda mot HV 71 hemma 16.00 i Frölundaborg.

Linköping–Frölunda 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 regional syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (4.56) Victor Blårand (Fred Wiman), 2–0 (11.08) William Boman (Ebbe Johansson, Ture Holmér), 2–1 (15.10) Tim Mandic (Wiggo Forsberg, Karl Röshammar).

Andra perioden: 2–2 (23.02) Wilson Axelsson (Simon Skrtic, Samuel Skrtic).

Tredje perioden: 2–3 (42.34) Gustav Gäbel (Oscar Grådahl), 3–3 (49.26) Ture Holmér (Melker Linder).

Straffar: 4–3 (65.00) Victor Blårand.

Nästa match:

Linköping: Olofströms IK, hemma, 28 september

Frölunda: HV 71, hemma, 28 september