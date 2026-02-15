Seger på straffar för Djurgården borta mot Malmö

Djurgården vann med 4–3 efter straffar

Djurgårdens nionde seger på de senaste tio matcherna

Djurgårdens Dorian Eklund Aspe tvåmålsskytt

Djurgården vann en riktigt jämn match mot Malmö i U18 Nationell södra herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Djurgården var starkare och vann med 4–3 (0–1, 3–2, 0–0, 0–0, 1–0). Dorian Eklund Aspe blev hjälte i straffläggningen.

Segern var Djurgårdens nionde på de senaste tio matcherna.

Jonathan Sandberg gjorde 1–0 till Malmö efter 14 minuter efter förarbete av Jack Silvander Jarevik.

I andra perioden var det i stället Djurgården som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Djurgårdens Dorian Eklund Aspe blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Dorian Eklund Aspe gjorde två mål för Djurgården och spelade fram till ett mål.

När lagen senast möttes vann Djurgården med 4–2.

Lördag 21 februari möter Malmö SSK U18 borta 16.00 och Djurgården möter Växjö hemma 15.00.

Malmö–Djurgården 3–4 (1–0, 2–3, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Rosengårds Ishall

Första perioden: 1–0 (14.47) Jonathan Sandberg (Jack Silvander Jarevik).

Andra perioden: 1–1 (23.53) Oliver Sundberg (Tom Pråhl, Dorian Eklund Aspe), 1–2 (24.40) Dorian Eklund Aspe (Carl Eiritz, Ville Söderström), 2–2 (26.52) Janis Grossniklaus (Max Kramer), 3–2 (27.00) Janis Grossniklaus (Anton Liljenfors, Harry Peter), 3–3 (33.24) Ville Söderström (Alexander Engman, Gustaf Révay).

Straffar: 3–4 (65.00) Dorian Eklund Aspe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 1-4-0

Djurgården: 4-1-0

Nästa match:

Malmö: Södertälje SK, borta, 21 februari 16.00

Djurgården: Växjö Lakers HC, hemma, 21 februari 15.00