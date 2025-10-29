Seger på straffar för Anaheim Ducks borta mot Florida

Anaheim Ducks vann till slut en jämn match mot Florida i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Anaheim Ducks var starkare och vann med 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 0–0, 1–0).

Detroit nästa för Anaheim Ducks

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 9.59 in i andra perioden gjorde Anaheim Ducks 1–0 genom Leo Carlsson framspelad av Troy Terry och Drew Helleson.

Efter 12.32 i andra perioden nätade Cutter Gauthier på pass av Jackson Lacombe och Leo Carlsson och gjorde 0–2.

Florida reducerade och kvitterade till 2–2 genom Anton Lundell och Sam Reinhart med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.06 kvar att spela. Anaheim Ducks tog ledningen efter 5.00.

Det här var Anaheim Ducks tredje uddamålsseger.

Den 5 november tar lagen sig an varandra igen, då i Honda Center.

Florida tar sig an Dallas i nästa match hemma lördag 1 november 23.00. Anaheim Ducks möter samma dag 03.00 Detroit hemma.

Florida–Anaheim Ducks 2–3 (0–0, 0–2, 2–0, 0–0, 0–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Andra perioden: 0–1 (29.59) Leo Carlsson (Troy Terry, Drew Helleson), 0–2 (32.32) Cutter Gauthier (Jackson Lacombe, Leo Carlsson).

Tredje perioden: 1–2 (51.19) Anton Lundell (Mackie Samoskevich, Eetu Luostarinen), 2–2 (56.54) Sam Reinhart.

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-1-2

Anaheim Ducks: 3-1-1

Nästa match:

Florida: Dallas Stars, hemma, 1 november

Anaheim Ducks: Detroit Red Wings, hemma, 1 november