Seger på straffar för Almtuna borta mot Brinken

Almtuna segrade – 5–4 efter straffar

Melker Halvarsson tvåmålsskytt för Almtuna

Carl Holmer avgjorde för Almtuna

Almtuna vann till slut en jämn match mot Brinken i U18 regional öst herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Almtuna var starkare och vann med 5–4 (2–1, 2–1, 0–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Carl Holmer för.

Melker Halvarsson tvåmålsskytt för Almtuna

Brinken tog ledningen i början av första perioden genom Deniel Kulpinau.

Därefter fixade Almtunas Melker Halvarsson och Nahuel Valdebenito att laget vände underläge till ledning med 1–2. Almtuna utökade ledningen genom Robin Wallmark Holmström efter 33 sekunder i andra perioden.

Brinken reducerade dock till 2–3 genom Maté Szabó tidigt i perioden av perioden.

Almtuna gjorde 2–4 genom Melker Halvarsson som gjorde sitt andra mål efter 1.55. Brinken reducerade och kvitterade till 4–4 genom två mål av Artis Duklavs i tredje perioden. Almtuna vann straffläggningen efter att Carl Holmer satt den avgörande straffen.

Almtunas Melker Halvarsson stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Brinkens fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Almtunas tredje uddamålsseger.

Söndag 19 oktober spelar Brinken borta mot Täby 17.25 och Almtuna mot Djurgården borta 16.00 på Hovet.

Brinken–Almtuna 4–5 (1–2, 1–2, 2–0, 0–0, 0–1)

U18 regional öst herr, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (5.58) Deniel Kulpinau, 1–1 (7.20) Nahuel Valdebenito (Melker Halvarsson), 1–2 (16.01) Melker Halvarsson.

Andra perioden: 1–3 (20.33) Robin Wallmark Holmström (William Pecirep, Elias Andersson), 2–3 (20.38) Maté Szabó, 2–4 (21.55) Melker Halvarsson (Martin Kristoffer Moestue Lindseth, William Pecirep).

Tredje perioden: 3–4 (49.43) Artis Duklavs (Hugo Friberg, Daniel Grypishyn), 4–4 (52.31) Artis Duklavs (Ivan Litvinsson).

Straffar: 4–5 (65.00) Carl Holmer.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 0-2-3

Almtuna: 3-1-1

Nästa match:

Brinken: IFK Täby HC, borta, 19 oktober

Almtuna: Djurgårdens IF, borta, 19 oktober