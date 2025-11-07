Seger med 5–2 för Älta IF mot FOC Farsta IF

Älta IF segrade – 5–2 mot FOC Farsta IF

Emil Därth matchvinnare för Älta IF

Andra raka segern för Älta IF

Älta IF vann borta mot FOC Farsta IF i U18 Div 1 östra B herr. Matchen på fredagen slutade 2–5 (1–2, 0–3, 1–0).

Spånga IS U18 nästa för Älta IF

FOC Farsta IF tog ledningen i början av första perioden genom Oskar Palmqvist.

Anton Wannqvist och Lucas Stormark såg till att Älta IF vände till ledning med 1–2. Även i andra perioden var Älta IF starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Emil Därth, Alfred Friedman och Vilgot Erlandsson. 14.01 in i tredje perioden slog Billy Oldéen till och reducerade. Mer än så blev det dock inte för FOC Farsta IF.

Älta IF:s Ludvig Fritzell hade tre assists.

FOC Farsta IF har fem förluster och 9–36 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Älta IF har två vinster och tre förluster och 22–23 i målskillnad.

FOC Farsta IF har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter fem spelade matcher. Älta IF har sju poäng.

Den 10 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Ältahallen.

På söndag 9 november 18.30 spelar FOC Farsta IF borta mot Saltsjöbadens IF U18 och Älta IF hemma mot Spånga IS U18.

FOC Farsta IF–Älta IF 2–5 (1–2, 0–3, 1–0)

U18 Div 1 östra B herr, Farsta Ishall

Första perioden: 1–0 (2.37) Oskar Palmqvist (Victor Bozzi), 1–1 (13.45) Anton Wannqvist (Victor Svantesson Löfvenmark, Liam Gripenberg), 1–2 (18.14) Lucas Stormark (Olof Skaar, Ludvig Fritzell).

Andra perioden: 1–3 (23.16) Emil Därth (Anton Wannqvist), 1–4 (30.36) Alfred Friedman (Emil Därth, Ludvig Fritzell), 1–5 (36.25) Vilgot Erlandsson (Ludvig Fritzell).

Tredje perioden: 2–5 (54.01) Billy Oldéen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

FOC Farsta IF: 0-1-4

Älta IF: 2-1-2

Nästa match:

FOC Farsta IF: Saltsjöbadens IF, borta, 9 november

Älta IF: Spånga IS IK, hemma, 9 november