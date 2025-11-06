Seger med 4–1 för Strömsbro mot Lindlöven J18

Strömsbro-seger med 4–1 mot Lindlöven J18

Noah Lahtinen avgjorde för Strömsbro

Fjärde raka nederlaget för Lindlöven J18

Strömsbro vann mötet med Lindlöven J18 borta med 4–1 (2–0, 1–0, 1–1) på torsdagen i U18 regional väst fortsättning herr.

Strömsbros tränare Rasmus Christensen tyckte till om matchen:

– Killarna gör en riktigt solid insats i dag. Vi är påkopplade direkt, får en bra start och jobbar hårt över hela banan. Special teams gör skillnaden och Leo står för en stabil match i målet. En stark bortaseger mot ett bra Lindlöven.

I och med detta har Lindlöven J18 fyra förluster i rad.

Lindlöven J18–Strömsbro – mål för mål

Strömsbro tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 2.07 i andra perioden nätade Oscar Wennberg på pass av Pontus Von Reedtz och gjorde 0–3. Lindlöven J18 reducerade dock till 1–3 genom Lorenzo Karlefäldt efter 8.09 av perioden.

Strömsbro kunde dock avgöra till 1–4 med 5.45 kvar av matchen genom Mille Thunman.

Noah Lahtinen gjorde ett mål för Strömsbro och spelade dessutom fram till två mål.

Lindlöven J18 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Strömsbro har fem poäng.

När lagen möttes senast vann Strömsbro IF med 2–0.

I nästa match, söndag 9 november möter Lindlöven J18 Borlänge borta i Borlänge Ishall 12.00 medan Strömsbro spelar hemma mot Valbo J18 16.10.

Lindlöven J18–Strömsbro 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

U18 regional väst fortsättning herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (0.35) Gustav Ytterbom (Noah Lahtinen, Theodor Westland), 0–2 (12.53) Noah Lahtinen (Albin Augustsson).

Andra perioden: 0–3 (22.07) Oscar Wennberg (Pontus Von Reedtz).

Tredje perioden: 1–3 (48.09) Lorenzo Karlefäldt (Nils Hagsten, Wilde Wester), 1–4 (54.15) Mille Thunman (Noah Lahtinen).

Nästa match:

Lindlöven J18: Borlänge HF, borta, 9 november

Strömsbro: Valbo HC, hemma, 9 november