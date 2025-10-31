Seger med 3–1 för Valbo HC 2 mot Sandviken

Valbo HC 2-seger med 3–1 mot Sandviken

Sixten Kjellin avgjorde för Valbo HC 2

Andra raka segern för Valbo HC 2

Bortalaget Valbo HC 2 tog hem de tre poängen efter seger mot Sandviken i U18 Div 1 västra A herr. 1–3 (0–0, 0–2, 1–1) slutade matchen på fredagen.

Gävle nästa för Valbo HC 2

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 2.57 in i andra perioden gjorde Valbo HC 2 1–0 genom Ture Forsberg framspelad av Lucas Grundstedt.

Efter 19.35 i andra perioden nätade Sixten Kjellin framspelad av Adam Ögren och gjorde 0–2.

Valbo HC 2 ökade ledningen till 0–3 genom Adam Hugosson efter 2.31 i tredje perioden.

Bram Vennix reducerade förvisso men närmare än 1–3 kom inte Sandviken. Valbo HC 2 tog därmed en säker seger.

För Valbo HC 2 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Sandviken är på åttonde och sista plats.

Den 11 december spelar lagen mot varandra på nytt, i NickBack Arena.

I nästa match, söndag 2 november möter Sandviken Hudiksvall borta i Holmen Center 13.20 medan Valbo HC 2 spelar hemma mot Gävle 16.40.

Sandviken–Valbo HC 2 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

U18 Div 1 västra A herr, Hofors Ishall

Andra perioden: 0–1 (22.57) Ture Forsberg (Lucas Grundstedt), 0–2 (39.35) Sixten Kjellin (Adam Ögren).

Tredje perioden: 0–3 (42.31) Adam Hugosson (Sixten Kjellin, Lucas Grundstedt), 1–3 (43.04) Bram Vennix.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 0-0-5

Valbo HC 2: 3-0-2

Nästa match:

Sandviken: Hudiksvalls HC, borta, 2 november

Valbo HC 2: Gävle GIK, hemma, 2 november