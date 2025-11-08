Seger med 3–1 för SSK mot Modo Hockey

SSK segrade – 3–1 mot Modo Hockey

Filip Engarås matchvinnare för SSK

Tredje raka förlusten för Modo Hockey

Hemmalaget SSK tog hem segern mot Modo Hockey i hockeyallsvenskan. 3–1 (3–1, 0–0, 0–0) slutade matchen på lördagen.

Nybro nästa för SSK

SSK stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Gerry Fitzgerald reducerade förvisso men närmare än 3–1 kom inte Modo Hockey. SSK tog därmed en säker seger.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll SSK i sin 3–1-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att SSK nu ligger på tionde plats. Modo Hockey är på andra plats. Noteras kan att SSK sedan den 7 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

På onsdag 12 november 19.00 spelar SSK hemma mot Nybro och Modo Hockey borta mot Östersunds IK.

SSK–Modo Hockey 3–1 (3–1, 0–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (5.50) Hampus Harlestam (William Eriksson, Sebastian Dyk), 2–0 (11.38) Filip Engarås, 3–0 (15.51) Sebastian Dyk (Roope Laavainen, William Eriksson), 3–1 (16.38) Gerry Fitzgerald (Emil Larsson, Tyler Kelleher).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 2-1-2

Modo Hockey: 2-0-3

Nästa match:

SSK: Nybro Vikings IF, hemma, 12 november

Modo Hockey: Östersunds IK, borta, 12 november