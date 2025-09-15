Seger med 3–1 för Örebro Hockey J18 mot Leksand

Örebro Hockey J18 vann med 3–1 mot Leksand

Milo Spelkvist avgjorde för Örebro Hockey J18

Rasmus Orenäs nätade för Leksand

Det blev bortalaget Örebro Hockey J18 som vann mot Leksand i första matchen i U18 regional väst herr. 1–3 (0–2, 1–1, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Grums nästa för Örebro Hockey J18

Örebro Hockey J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Örebro Hockey J18 ökade ledningen till 0–3 genom Benjamin Ask Haglund efter 11.02 i andra perioden.

Rasmus Orenäs reducerade förvisso, men närmare än 1–3 kom inte Leksand. Tredje perioden blev mållös och Örebro Hockey J18 tog därmed en säker seger. I tredje perioden höll Örebro Hockey J18 i sin 3–1-ledning och vann.

Leksand tog hem lagens senaste möte med 5–3 i Behrn Arena.

Leksand tar sig an Brynäs i nästa match borta onsdag 17 september 18.40. Örebro Hockey J18 möter Grums hemma fredag 19 september 19.00.

Leksand–Örebro Hockey J18 1–3 (0–2, 1–1, 0–0)

U18 regional väst herr, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (0.44) Lukas Svensson (Olle Törnqvist, William Olofsson), 0–2 (19.40) Milo Spelkvist (Olle Törnqvist, Filip Wahlén).

Andra perioden: 0–3 (31.02) Benjamin Ask Haglund (Lukas Svensson, William Olofsson), 1–3 (39.56) Rasmus Orenäs (Kalle Almqvist).

Nästa match:

Leksand: Brynäs IF, borta, 17 september

Örebro Hockey J18: Grums IK, hemma, 19 september