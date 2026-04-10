Seger igen för Rögle – leder med 2-0

Rögle segrade – 6–0 mot Växjö

Rögles Albin Sundsvik tremålsskytt

Andra raka segern för Rögle

Rögle fick resultatet som laget önskade mot Växjö i SM-semifinalen, efter seger på bortaplan med 6–0 (1–0, 2–0, 3–0). Rögle leder matchserien med 2-0.

Albin Sundsvik gav gästerna Rögle ledningen efter 19.12 assisterad av Calle Själin och Leon Bristedt.

Efter 9.54 i andra perioden nätade Albin Sundsvik på nytt på pass av Daniel Zaar och Leon Bristedt och gjorde 0–2. Josh Dickinson gjorde dessutom 0–3 efter 13.51 framspelad av Calvin De Haan och Karson Kuhlman.

Rögle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Filip Johansson, Linus Sandin och Albin Sundsvik.

Rögles Daniel Zaar hade tre assists och Albin Sundsvik gjorde tre mål.

Växjö–Rögle 0–6 (0–1, 0–2, 0–3)

SM-semifinalen

Första perioden: 0–1 (19.12) Albin Sundsvik (Calle Själin, Leon Bristedt).

Andra perioden: 0–2 (29.54) Albin Sundsvik (Daniel Zaar, Leon Bristedt), 0–3 (33.51) Josh Dickinson (Calvin De Haan, Karson Kuhlman).

Tredje perioden: 0–4 (41.39) Albin Sundsvik (Mattias Göransson, Daniel Zaar), 0–5 (51.37) Filip Johansson (Daniel Zaar), 0–6 (56.30) Linus Sandin (Josh Dickinson, Fredrik Olofsson).

Ställning i serien: Växjö–Rögle 0–2

Nästa match:

12 april, 15.00, Rögle–Växjö