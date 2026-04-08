Frölunda tog ny seger i serien mot Örebro Hockey U20

Frölunda vann med 3–2 mot Örebro Hockey U20

Mads Kongsbak Klyvö matchvinnare för Frölunda

Andra raka segern för Frölunda

Frölunda har nu greppet om serien mot Örebro Hockey U20 i semifinalen i U20-SM, efter vinst borta med 3–2 (0–0, 1–1, 2–1). Frölunda leder matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till final.

Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl kommenterade matchen:

– Riktigt tight och bra hockeymatch. Två bra lag på isen idag, och det är små marginaler som avgör i slutändan.

Mads Kongsbak Klyvö slog till med bara 31 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Örebro Hockey U20–Frölunda – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

9.37 in i andra perioden gjorde Örebro Hockey U20 1–0. Målskytt var Alexander Command med assist av Ludvig Andersson och Liam Danielsson. Efter 15.53 i andra perioden slog Liam Elofsson till på pass av Gian Meier och Bosse Meijer och kvitterade för Frölunda. Målet var Liam Elofssons femte i semifinalen i U20-SM.

Frölunda tog ledningen med 1–2 genom Bosse Meijer på pass av Liam Elofsson och Max Westergård efter 7.57 i tredje perioden.

Örebro Hockey U20 kvitterade till 2–2 genom Liam Danielsson efter 8.23 av perioden.

Frölunda kunde dock avgöra till 2–3 med 31 sekunder kvar av matchen genom Mads Kongsbak Klyvö.

Örebro Hockey U20–Frölunda 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)

Semifinalen i U20-SM

Andra perioden: 1–0 (29.37) Alexander Command (Ludvig Andersson, Liam Danielsson), 1–1 (35.53) Liam Elofsson (Gian Meier, Bosse Meijer).

Tredje perioden: 1–2 (47.57) Bosse Meijer (Liam Elofsson, Max Westergård), 2–2 (48.23) Liam Danielsson (Oliver Höglund), 2–3 (59.29) Mads Kongsbak Klyvö (Gian Meier).

Ställning i serien: Örebro Hockey U20–Frölunda 1–2

Nästa match:

9 april, 19.00, Örebro Hockey U20–Frölunda