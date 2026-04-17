Seger igen för Björklöven – leder med 2-0 mot Bik Karlskoga

Björklöven-seger med 4–2 mot Bik Karlskoga

Björklöven har tagit ett rejält grepp mot Bik Karlskoga i Hockeyallsvenska finalen, efter seger på hemmaplan med 4–2 (1–0, 2–1, 1–1). Björklöven.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Björklöven.

Björklöven tog ledningen efter 19 minuters spel genom Marcus Nilsson efter förarbete från Gustav Possler och Axel Ottosson.

Björklöven utökade ledningen genom Lenni Killinen på pass av Marcus Björk och Joel Mustonen efter 3.33 i andra perioden.

Bik Karlskoga reducerade dock till 2–1 genom Eero Teräväinen efter 7.47 av perioden.

Efter 10.21 gjorde Björklöven 3–1 genom Fredrik Forsberg på pass av Albin Lundin och Gustaf Kangas.

12.29 in i tredje perioden nätade Bik Karlskogas Tim Barkemo på pass av Kalle Jellvert och Hampus Plato och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Bik Karlskoga. Björklöven punkterade matchen med ett 4–2-mål med 59 sekunder kvar att spela återigen genom Lenni Killinen med assist av Daniel Brodin. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Björklöven–Bik Karlskoga 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

Hockeyallsvenska finalen

Första perioden: 1–0 (19.54) Marcus Nilsson (Gustav Possler, Axel Ottosson).

Andra perioden: 2–0 (23.33) Lenni Killinen (Marcus Björk, Joel Mustonen), 2–1 (27.47) Eero Teräväinen (Henrik Björklund, Gustaf Thorell), 3–1 (30.21) Fredrik Forsberg (Albin Lundin, Gustaf Kangas).

Tredje perioden: 3–2 (52.29) Tim Barkemo (Kalle Jellvert, Hampus Plato), 4–2 (59.01) Lenni Killinen (Daniel Brodin).

Ställning i serien: Björklöven–Bik Karlskoga 2–0

Nästa match:

20 april, 19.00, Bik Karlskoga–Björklöven