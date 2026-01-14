Seger i förlängningen för Wings Arlanda mot Surahammar

Wings Arlanda-seger med 3–2 efter förlängning

Didrik Lif avgjorde för Wings Arlanda

Andra raka segern för Wings Arlanda

Matchen i hockeyettan norra mellan hemmalaget Surahammar och gästande Wings Arlanda var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0). Didrik Lif blev matchhjälte för Wings Arlanda med sitt mål i förlängningen.

Surahammar–Wings Arlanda – mål för mål

Surahammar började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.14 slog Adam Karlsson till framspelad av Roman Semjonov. Laget gjorde 2–0 genom Wille Ekman-Cederborg efter 7.46.

Wings Arlanda reducerade till 2–1 redan efter efter 1.40 i andra perioden genom Ville Hornborg efter förarbete av Viktor Greveback och Sebastian Lindström.

14.21 in i tredje perioden slog Olle Dahlman till på pass av Didrik Lif och Viktor Pahlén och kvitterade.

Stor matchhjälte för Wings Arlanda blev Didrik Lif som 4.41 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

För Surahammar gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Wings Arlanda är på 18:e plats.

Surahammar möter Sundsvall i nästa match borta söndag 18 januari 16.00. Wings Arlanda möter samma dag Strömsbro hemma.

Surahammar–Wings Arlanda 2–3 (2–0, 0–1, 0–1, 0–1)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 1–0 (2.14) Adam Karlsson (Roman Semjonov), 2–0 (7.46) Wille Ekman-Cederborg.

Andra perioden: 2–1 (21.40) Ville Hornborg (Viktor Greveback, Sebastian Lindström).

Tredje perioden: 2–2 (54.21) Olle Dahlman (Didrik Lif, Viktor Pahlén).

Förlängning: 2–3 (64.41) Didrik Lif (Kevin Nilsson-Ström, Karl Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 2-1-2

Wings Arlanda: 2-1-2

Nästa match:

Surahammar: IF Sundsvall Hockey, borta, 18 januari 16.00

Wings Arlanda: Strömsbro IF, hemma, 18 januari 16.00