Seger i förlängningen för Wings Arlanda mot Surahammar
- Wings Arlanda-seger med 3–2 efter förlängning
- Didrik Lif avgjorde för Wings Arlanda
- Andra raka segern för Wings Arlanda
Matchen i hockeyettan norra mellan hemmalaget Surahammar och gästande Wings Arlanda var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0). Didrik Lif blev matchhjälte för Wings Arlanda med sitt mål i förlängningen.
Surahammar–Wings Arlanda – mål för mål
Surahammar började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.14 slog Adam Karlsson till framspelad av Roman Semjonov. Laget gjorde 2–0 genom Wille Ekman-Cederborg efter 7.46.
Wings Arlanda reducerade till 2–1 redan efter efter 1.40 i andra perioden genom Ville Hornborg efter förarbete av Viktor Greveback och Sebastian Lindström.
14.21 in i tredje perioden slog Olle Dahlman till på pass av Didrik Lif och Viktor Pahlén och kvitterade.
Stor matchhjälte för Wings Arlanda blev Didrik Lif som 4.41 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.
För Surahammar gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Wings Arlanda är på 18:e plats.
Surahammar möter Sundsvall i nästa match borta söndag 18 januari 16.00. Wings Arlanda möter samma dag Strömsbro hemma.
Surahammar–Wings Arlanda 2–3 (2–0, 0–1, 0–1, 0–1)
Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena
Första perioden: 1–0 (2.14) Adam Karlsson (Roman Semjonov), 2–0 (7.46) Wille Ekman-Cederborg.
Andra perioden: 2–1 (21.40) Ville Hornborg (Viktor Greveback, Sebastian Lindström).
Tredje perioden: 2–2 (54.21) Olle Dahlman (Didrik Lif, Viktor Pahlén).
Förlängning: 2–3 (64.41) Didrik Lif (Kevin Nilsson-Ström, Karl Pettersson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Surahammar: 2-1-2
Wings Arlanda: 2-1-2
Nästa match:
Surahammar: IF Sundsvall Hockey, borta, 18 januari 16.00
Wings Arlanda: Strömsbro IF, hemma, 18 januari 16.00
