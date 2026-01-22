Seger i förlängningen för Väsby mot Tierps HK U18

Väsby-seger med 6–5 efter förlängning

Väsbys Liam Mattsson Häggblad tvåmålsskytt

Vincent Edlund – Ahl avgjorde för Väsby

Väsbys väg till seger mot Tierps HK U18 hemma i U18 allettan östra fortsättningsserie blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Väsby avgöra till 6–5 (0–3, 3–2, 2–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte 41 sekunder in i förlängningen blev Vincent Edlund – Ahl som stod för det avgörande målet.

Liam Mattsson Häggblad med två mål för Väsby

I första perioden var det Tierps HK U18 som var vassast. Laget vann perioden klart med 3–0.

I andra perioden var det i stället Väsby som hade greppet. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

4.13 in i tredje perioden slog Philip Israelsson till på pass av Vincent Edlund – Ahl och reducerade. Efter 12.52 slog Liam Mattsson Häggblad till återigen och kvitterade för Väsby.

Matchvinnare för hemmalaget Väsby blev Vincent Edlund – Ahl som 41 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Liam Mattsson Häggblad gjorde två mål för Väsby och spelade dessutom fram till ett mål.

Väsby ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Tierps HK U18 är på fjärde plats.

Den 26 februari möts lagen återigen, då i Vegahallen.

I nästa match möter Väsby Nyköping borta på söndag 25 januari 15.40. Tierps HK U18 möter Vallentuna torsdag 29 januari 19.50 hemma.

Väsby–Tierps HK U18 6–5 (0–3, 3–2, 2–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (2.51) Nils Rudholm (Joel Uebersax), 0–2 (16.09) Elmer Parling (Kevin Larsson), 0–3 (17.57) Ludvig Feldt (Hampus Ek, Theo Lööf).

Andra perioden: 1–3 (22.25) Liam Mattsson Häggblad (Neo Häggblad, Christopher Montgomery), 2–3 (24.47) Neo Häggblad, 2–4 (35.48) Oliver Hansson (Joel Uebersax, Hugo Vindeland), 3–4 (37.36) Loui Paulsson (Liam Mattsson Häggblad, Hugo Di Meglio), 3–5 (38.49) Noah Blom (Nils Rudholm).

Tredje perioden: 4–5 (44.13) Philip Israelsson (Vincent Edlund – Ahl), 5–5 (52.52) Liam Mattsson Häggblad.

Förlängning: 6–5 (60.41) Vincent Edlund – Ahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 3-0-2

Tierps HK U18: 3-1-1

Nästa match:

Väsby: Nyköpings SK, borta, 25 januari 15.40

Tierps HK U18: Vallentuna Hockey, hemma, 29 januari 19.50