Seger i förlängningen för Vancouver mot Edmonton

Vancouver vann med 4–3 efter förlängning

Kiefer Sherwood tvåmålsskytt för Vancouver

Andra förlusten i rad för Edmonton

Vancouvers väg till seger mot Edmonton hemma i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Kiefer Sherwood, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Kiefer Sherwood gjorde två mål för Vancouver

Vancouver tog ledningen efter 15 minuters spel genom Brock Boeser. Efter 2.26 i andra perioden gjorde Vancouver 2–0 genom Elias Pettersson.

Edmonton reducerade dock till 2–1 genom Leon Draisaitl med 3.14 kvar att spela av perioden.

Vancouver gjorde 3–1 genom Kiefer Sherwood efter 19.21. Edmonton reducerade och kvitterade till 3–3 genom Jack Roslovic och Leon Draisaitl i tredje perioden. I förlängningen tog det 1.43 till Vancouver avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Kiefer Sherwood, på pass av Brock Boeser och Conor Garland.

Brock Boeser gjorde ett mål för Vancouver och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Vancouvers tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Edmontons tredje uddamålsförlust.

Vancouver ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Edmonton ligger på femte plats.

När lagen möttes senast vann Edmonton Oilers med 3–1.

Onsdag 29 oktober möter Vancouver NY Rangers hemma 03.00 och Edmonton möter Utah Mammoth hemma 02.30.

Vancouver–Edmonton 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 1–0)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (15.42) Brock Boeser.

Andra perioden: 2–0 (22.26) Elias Pettersson (Filip Hronek, Conor Garland), 2–1 (36.46) Leon Draisaitl (Evan Bouchard, Jack Roslovic), 3–1 (39.21) Kiefer Sherwood (Brock Boeser, Elias Pettersson).

Tredje perioden: 3–2 (41.27) Jack Roslovic (Vasilij Podkolzin), (Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins).

Förlängning: 4–3 (61.43) Kiefer Sherwood (Brock Boeser, Conor Garland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-0-3

Edmonton: 2-1-2

Nästa match:

Vancouver: New York Rangers, hemma, 29 oktober

Edmonton: Utah Mammoth, hemma, 29 oktober