Seger i förlängningen för Valbo HC 2 mot Hudiksvall

Valbo HC 2 vann med 4–3 efter förlängning

Valbo HC 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Hedberg avgjorde för Valbo HC 2

Valbo HC 2 tog en stark seger mot Hudiksvall borta i U18 Div 1 västra A herr. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (1–0, 0–1, 2–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Hugo Hedberg spelade en avgörande roll för Valbo HC 2 med det vinnande målet i förlängningen.

Därmed har Valbo HC 2 vunnit fyra matcher i rad i U18 Div 1 västra A herr.

Hudiksvall–Valbo HC 2 – mål för mål

Joel Thyr gjorde 1–0 till Valbo HC 2 efter 18 minuters spel assisterad av Hugo Hedberg.

Hudiksvall kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.33 i andra perioden genom Lucas Olsén på passning från Simon Nord-Noren och Jonathan Gällström.

Valbo HC 2 gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Casper Westlin och Albin Radeskog.

Hudiksvall reducerade och kvitterade till 3–3 genom två mål av Tobin Edén med knappt tre minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 2.21 kvar att spela.

Stor matchhjälte för Valbo HC 2 2.43 in i förlängningen blev Hugo Hedberg med det avgörande 4–3-målet.

Det här var Hudiksvalls tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Valbo HC 2:s tredje uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Valbo HC:2 med 4–3.

Nästa motstånd för Hudiksvall är Gävle. Lagen möts onsdag 10 december 19.30 i Holmen Center. Valbo HC 2 tar sig an Sandviken hemma torsdag 11 december 19.40.

Hudiksvall–Valbo HC 2 3–4 (0–1, 1–0, 2–2, 0–1)

U18 Div 1 västra A herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (18.24) Joel Thyr (Hugo Hedberg).

Andra perioden: 1–1 (21.33) Lucas Olsén (Simon Nord-Noren, Jonathan Gällström).

Tredje perioden: 1–2 (43.49) Casper Westlin (Alex Rosell), 1–3 (44.50) Albin Radeskog (Vincent Åhrman), 2–3 (50.10) Tobin Edén (Viktor Holmberg, Nils Norgren), 3–3 (57.39) Tobin Edén (Lucas Olsén, Axel Göransson).

Förlängning: 3–4 (62.43) Hugo Hedberg (Kalle Engström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 3-2-0

Valbo HC 2: 4-0-1

Nästa match:

Hudiksvall: Gävle GIK, hemma, 10 december

Valbo HC 2: Sandvikens IK, hemma, 11 december