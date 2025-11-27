Seger i förlängningen för Toronto mot Columbus

Toronto segrade – 2–1 efter förlängning

William Nylander matchvinnare för Toronto

Tredje förlusten i följd för Columbus

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Toronto avgöra den jämna matchen borta mot Columbus i NHL. Slutresultatet blev 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1). William Nylander stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Toronto.

Washington nästa för Toronto

De två första perioderna blev mållösa.

Columbus tog ledningen först efter 13.32 i tredje perioden genom Zach Werenski efter pass från Miles Wood.

16.45 in i tredje perioden fick Easton Cowan utdelning framspelad av William Nylander och John Tavares och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Toronto blev William Nylander som 4.40 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var Columbus åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Torontos sjätte uddamålsseger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Columbus Blue Jackets vunnit.

I nästa match möter Columbus Pittsburgh hemma på lördag 29 november 01.00. Toronto möter Washington fredag 28 november 23.00 borta.

Columbus–Toronto 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Tredje perioden: 1–0 (53.32) Zach Werenski (Miles Wood), 1–1 (56.45) Easton Cowan (William Nylander, John Tavares).

Förlängning: 1–2 (64.40) William Nylander (Matthew Knies, Oliver Ekman Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 1-2-2

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

Columbus: Pittsburgh Penguins, hemma, 29 november

Toronto: Washington Capitals, borta, 28 november