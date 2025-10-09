Seger i förlängningen för Tingsryd mot Vita Hästen

Tingsryd-seger med 3–2 efter förlängning

Tingsryds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ville Clarberg avgjorde för Tingsryd

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Tingsryd avgöra den jämna matchen hemma mot Vita Hästen i U18 regional syd herr. Slutresultatet blev 3–2 (2–0, 0–0, 0–2, 1–0). Ville Clarberg blev matchhjälte för Tingsryd med sitt mål i förlängningen.

Vita Hästens huvudtränare Hampus Andersson tyckte till om matchen:

– Jag tycker vi gör en stark insats totalt sett. Vi kommer ut lite passivt i första perioden och Tingsryd får utdelning på sina chanser, men efter det tar vi över mer och mer. Killarna visar riktigt bra karaktär när vi kommer tillbaka till 2–2 och skapar chanser för att vinna. I förlängningen avgör de tyvärr på ett misstag från vår sida, men jag är nöjd med hur vi växer in i matchen och hur vi tävlar hela vägen in.

Segern var Tingsryds fjärde på de senaste fem matcherna.

Tingsryd–Vita Hästen – mål för mål

Tingsryd tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Vita Hästen reducerade och kvitterade till 2–2 genom Eliam Heine-Hällborn och Albert Stierndahl med 16 sekunder kvar att spela. Det sista målet kom med 16 sekunder kvar att spela. I förlängningen tog det 1.35 till Tingsryd avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Ville Clarberg.

Det här var Tingsryds fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vita Hästens fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Tingsryd är kvar på åttonde plats och Vita Hästen stannar sist, på tolfte plats, i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Tingsryd som så sent som den 17 september låg på tolfte plats.

Tingsryd tar sig an HV 71 i nästa match borta söndag 12 oktober 15.30. Vita Hästen möter samma dag 14.00 Karlskrona hemma.

Tingsryd–Vita Hästen 3–2 (2–0, 0–0, 0–2, 1–0)

U18 regional syd herr, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (12.24) Fabian Nilsson (Ville Clarberg, Arvid Ericsson), 2–0 (17.06) Axel Mauldin (Sixten Panke, Valter Reuterdahl).

Tredje perioden: 2–1 (48.00) Eliam Heine-Hällborn (Karl Emvall, Kevin Stenberg), 2–2 (59.44) Albert Stierndahl (Milliam Dahlgren, Karl Emvall).

Förlängning: 3–2 (61.35) Ville Clarberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 4-0-1

Vita Hästen: 0-2-3

Nästa match:

Tingsryd: HV 71, borta, 12 oktober

Vita Hästen: Karlskrona HK, hemma, 12 oktober