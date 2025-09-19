Seger i förlängningen för Timrå mot Luleå

Timrå segrade – 4–3 efter förlängning

Albin Klar med två mål för Timrå

Luleå nu tredje, Timrå på andra plats

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Timrå avgöra den jämna matchen borta mot Luleå i U18 regional norr herr. Slutresultatet blev 3–4 (1–2, 2–0, 0–1, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Albin Klar som gjorde det avgörande målet.

Albin Klar gjorde två mål för Timrå

Timrå startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Vincent Landin Bray och Albin Klar innan Luleå svarade och gjorde 2–1 genom Måns Josbrant. Måns Josbrant och Linus Pettersson gjorde att Luleå vände till underläget till ledning med 3–2. 14.25 in i tredje perioden nätade Timrås Melker Lundgren framspelad av Linus Wallin och Max Persson och kvitterade. Stor matchhjälte för Timrå 2.58 in i förlängningen blev Albin Klar, med det avgörande 4–3-målet.

När lagen senast möttes blev det seger för Luleå med 5–4.

Luleå tar sig an Ö-vik Hockey J18 i nästa match hemma söndag 21 september 12.00. Timrå möter Sunderby borta lördag 20 september 14.00.

Luleå–Timrå 3–4 (1–2, 2–0, 0–1, 0–1)

U18 regional norr herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (8.07) Vincent Landin Bray (Max Persson), 0–2 (8.51) Albin Klar (Alvin Svanlund, Lucas Brauer), 1–2 (13.34) Måns Josbrant (Lo Axelsson).

Andra perioden: 2–2 (27.29) Linus Pettersson (Melvin Wande, Jesse Suopanki), 3–2 (34.46) Måns Josbrant (Otto Andersson, Edvin Grimståhl).

Tredje perioden: 3–3 (54.25) Melker Lundgren (Linus Wallin, Max Persson).

Förlängning: 3–4 (62.58) Albin Klar (Lucas Brauer).

Nästa match:

Luleå: Örnsköldsvik HF, hemma, 21 september

Timrå: Sunderby SK, borta, 20 september