Seger i förlängningen för Sunderby SK U18 mot Vännäs U18

Sunderby SK U18 vann med 3–2 efter förlängning

Sunderby SK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Loke Aronsson avgjorde för Sunderby SK U18

Matchen i U18 regional norr fortsättning vår herr mellan hemmalaget Vännäs U18 och gästande Sunderby SK U18 var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Sunderby SK U18 spikade segerresultatet, 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte 59 sekunder in i förlängningen blev Loke Aronsson som satte det avgörande målet.

Därmed har Sunderby SK U18 vunnit fyra matcher i rad i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Umeå Hockeyklubb U18 nästa för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 tog ledningen efter 14.44 genom Liam Palo framspelad av Arn Haraldsson och John Öhrling. Efter 19.25 kvitterade Vännäs U18 när Gordon Åhlin hittade rätt på passning från Anton Nilsson och Isak Brask.

Efter 5.49 i andra perioden slog Viktor Lundberg till på pass av Loke Aronsson och Joel Eriksson och gav Sunderby SK U18 ledningen.

Vännäs U18 kvitterade till 2–2 med 17 sekunder kvar att spela genom Emil Renström med assist av Anton Nilsson och Raitis Riekstins. Målet var Emil Renströms femte i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Matchvinnare för bortalaget Sunderby SK U18 59 sekunder in i förlängningen blev Loke Aronsson med det avgörande målet i förlängningen.

När lagen senast möttes vann Vännäs med 6–0.

Vännäs U18 tar sig an Piteå Hockey U18 i nästa match hemma söndag 8 februari 13.00. Sunderby SK U18 möter samma dag 16.00 Umeå Hockeyklubb U18 borta.

Vännäs U18–Sunderby SK U18 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (14.44) Liam Palo (Arn Haraldsson, John Öhrling), 1–1 (19.25) Gordon Åhlin (Anton Nilsson, Isak Brask).

Andra perioden: 1–2 (25.49) Viktor Lundberg (Loke Aronsson, Joel Eriksson).

Tredje perioden: 2–2 (59.43) Emil Renström (Anton Nilsson, Raitis Riekstins).

Förlängning: 2–3 (60.59) Loke Aronsson (Noel Ström, Joel Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs U18: 3-1-1

Sunderby SK U18: 4-1-0

Nästa match:

Vännäs U18: Piteå HC, hemma, 8 februari 13.00

Sunderby SK U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 8 februari 16.00