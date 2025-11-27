Seger i förlängningen för New Jersey mot St Louis
- New Jersey-seger med 3–2 efter förlängning
- Simon Nemec avgjorde för New Jersey
- Andra raka segern för New Jersey
Det blev en riktigt tajt match när New Jersey tog emot St Louis i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där New Jersey var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0). Simon Nemec stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för New Jersey.
Buffalo nästa för New Jersey
St Louis tog ledningen i början av första perioden genom Cam Fowler.
New Jersey kvitterade till 1–1 genom Timo Meier efter 11.02.
Efter 14.37 i matchen gjorde St Louis 1–2 genom Robert Thomas.
Efter 8.49 i andra perioden slog Nico Hischier till framspelad av Timo Meier och Luke Hughes och kvitterade för New Jersey.
I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.
Stor matchhjälte för New Jersey blev Simon Nemec som 2.58 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.
Nico Hischier gjorde ett mål för New Jersey och två målgivande passningar.
New Jersey har två segrar och tre förluster och 11–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Louis har en vinst och fyra förluster och 10–13 i målskillnad. Det här var New Jerseys åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också St Louis nionde uddamålsförlust.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 februari i Enterprise Center.
Fredag 28 november 22.00 möter New Jersey Buffalo borta i KeyBank Center medan St Louis spelar hemma mot Ottawa.
New Jersey–St Louis 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0)
NHL, Prudential Center
Första perioden: 0–1 (2.16) Cam Fowler (Nathan Walker, Logan Mailloux), 1–1 (11.02) Timo Meier (Nico Hischier, Dougie Hamilton), 1–2 (14.37) Robert Thomas (Cam Fowler, Pavel Butjnevitj).
Andra perioden: 2–2 (28.49) Nico Hischier (Timo Meier, Luke Hughes).
Förlängning: 3–2 (62.58) Simon Nemec (Nico Hischier, Paul Cotter).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
New Jersey: 2-0-3
St Louis: 1-3-1
Nästa match:
New Jersey: Buffalo Sabres, borta, 28 november
St Louis: Ottawa Senators, hemma, 28 november
