Seger i förlängningen för New Jersey mot St Louis

Det blev en riktigt tajt match när New Jersey tog emot St Louis i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där New Jersey var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0). Simon Nemec stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för New Jersey.

St Louis tog ledningen i början av första perioden genom Cam Fowler.

New Jersey kvitterade till 1–1 genom Timo Meier efter 11.02.

Efter 14.37 i matchen gjorde St Louis 1–2 genom Robert Thomas.

Efter 8.49 i andra perioden slog Nico Hischier till framspelad av Timo Meier och Luke Hughes och kvitterade för New Jersey.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för New Jersey blev Simon Nemec som 2.58 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Nico Hischier gjorde ett mål för New Jersey och två målgivande passningar.

New Jersey har två segrar och tre förluster och 11–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan St Louis har en vinst och fyra förluster och 10–13 i målskillnad. Det här var New Jerseys åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också St Louis nionde uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 februari i Enterprise Center.

Fredag 28 november 22.00 möter New Jersey Buffalo borta i KeyBank Center medan St Louis spelar hemma mot Ottawa.

New Jersey–St Louis 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (2.16) Cam Fowler (Nathan Walker, Logan Mailloux), 1–1 (11.02) Timo Meier (Nico Hischier, Dougie Hamilton), 1–2 (14.37) Robert Thomas (Cam Fowler, Pavel Butjnevitj).

Andra perioden: 2–2 (28.49) Nico Hischier (Timo Meier, Luke Hughes).

Förlängning: 3–2 (62.58) Simon Nemec (Nico Hischier, Paul Cotter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-0-3

St Louis: 1-3-1

Nästa match:

New Jersey: Buffalo Sabres, borta, 28 november

St Louis: Ottawa Senators, hemma, 28 november