Seger i förlängningen för Modo Hockey U18 mot Mora

Modo Hockey U18 vann med 4–3 efter förlängning

Oscar Eriksson matchvinnare för Modo Hockey U18

Fjärde raka segern för Modo Hockey U18

Det blev en riktigt spännande match när Mora mötte Modo Hockey U18 i U18 Nationell norra herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Modo Hockey U18 var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 1–0). Oscar Eriksson blev matchhjälte för Modo Hockey U18 med sitt mål i förlängningen.

Det här innebär att Modo Hockey U18 nu har fyra segrar i följd i U18 Nationell norra herr.

Luleå U18 nästa för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 tog ledningen efter 16.05 genom Leo Rubing efter förarbete av Emil Wagner och Sam Kusuki. 1–1 kom efter 19.31 när Simon Qvarnström-Sjöberg fick träff framspelad av Jacob Appelqvist och Wille Lundin.

Mora tog ledningen med 2–1 genom Sebastian Spjuth efter 9.34 i andra perioden.

Modo Hockey U18 kvitterade till 2–2 genom Kid Åkerman efter 10.01 av perioden.

Efter 17.05 gjorde Mora 3–2 genom Neo Bolinder.

Redan efter 1.11 i tredje perioden kvitterade Modo Hockey U18 genom Kristian Hägglöf efter förarbete från Sam Kusuki.

Matchvinnare för bortalaget Modo Hockey U18 1.29 in i förlängningen blev Oscar Eriksson med det avgörande 4–3-målet.

Efter fyra matcher har Mora nu sex poäng och Modo Hockey U18 har tio poäng.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari i Hägglunds Arena.

I nästa omgång har Mora Leksand hemma i Wibe Arena, onsdag 14 januari 19.00. Modo Hockey U18 spelar hemma mot Luleå U18 lördag 17 januari 16.00.

Mora–Modo Hockey U18 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (16.05) Leo Rubing (Emil Wagner, Sam Kusuki), 1–1 (19.31) Simon Qvarnström-Sjöberg (Jacob Appelqvist, Wille Lundin).

Andra perioden: 2–1 (29.34) Sebastian Spjuth (Jacob Adamsson, Jonas Benterud), 2–2 (30.01) Kid Åkerman (Rasmus Sahlman, Emil Öberg), 3–2 (37.05) Neo Bolinder (Albin Hurtig, William Grönstrand).

Tredje perioden: 3–3 (41.11) Kristian Hägglöf (Sam Kusuki).

Förlängning: 3–4 (61.29) Oscar Eriksson.

Nästa match:

Mora: Leksands IF, hemma, 14 januari 19.00

Modo Hockey U18: Luleå HF, hemma, 17 januari 16.00