Seger i förlängningen för Malmö mot Färjestad

Malmö vann med 5–4 efter förlängning

Malmös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leo Lundblad gjorde två mål för Malmö

Malmö tog en stark seger mot Färjestad borta i U20 nationell södra. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 5–4 (3–2, 0–0, 1–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Leo Lundblad, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

– Fick inget riktigt flyt i spelet idag, men får med oss ett kryss efter full tid, förlorar i sudden. Motståndarna gör en bra match dock. Nya tag imorgon mot en fartfyllt Rögle, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

Malmös lagledare Niklas Axelsson tyckte till om matchen:

– Jämn match totalt sett. Starkt att avgöra i förlängningen på bortaplan efter en lång dag i buss.

Segern var Malmös fjärde på de senaste fem matcherna.

I första perioden var det Malmö som var starkast. Laget vann perioden med 3–2.

Andra perioden blev mållös.

Färjestad kvitterade till 3–3 genom Joe Wahlund i början av tredje perioden i tredje perioden.

Malmö tog ledningen på nytt genom Leo Lundblad efter 13.23 i tredje perioden.

Färjestad gjorde 4–4 genom Joe Wahlund med 4.04 kvar att spela av perioden.

Matchvinnare för bortalaget Malmö 3.50 in i förlängningen blev Leo Lundblad med det avgörande 5–4-målet.

Malmös Joel Grossniklaus hade tre assists.

Det här betyder att Färjestad är kvar på tredje plats och Malmö stannar på sjätte plats, i serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Färjestads BK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IF Malmö Redhawks vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Färjestad tar sig an Rögle i nästa match hemma lördag 31 januari 13.30. Malmö möter samma dag 12.00 Örebro Hockey U20 borta.

Färjestad–Malmö 4–5 (2–3, 0–0, 2–1, 0–1)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (3.33) Filip Henriksson (Viktor Olofsson, Elia Pedrotti), 1–1 (6.00) Teodor Friberg (Isak Holtet), 2–1 (8.25) Rasmus Röing (Isak Holtet), 2–2 (11.46) Theo Bengtsson (Joel Grossniklaus), 2–3 (16.56) Jonathan Davidsson (Viktor Olofsson, Filip Henriksson).

Tredje perioden: 3–3 (41.36) Joe Wahlund (Samuel Flodén, Axel Jansson), 3–4 (53.23) Leo Lundblad (William Lind, Joel Grossniklaus), 4–4 (55.56) Joe Wahlund (Oliver Marcelius, Linus Loob Trygg).

Förlängning: 4–5 (63.50) Leo Lundblad (Joel Grossniklaus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Malmö: 4-0-1

Nästa match:

Färjestad: Rögle, hemma, 31 januari 13.30

Malmö: Örebro HK, borta, 31 januari 12.00