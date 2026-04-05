Seger i förlängningen för Los Angeles mot Toronto

Los Angeles segrade – 7–6 efter förlängning

Quinton Byfield matchvinnare för Los Angeles

Andra raka förlusten för Toronto

Matchen i NHL mellan hemmalaget Los Angeles och gästande Toronto var oavgjord vid full tid, 6–6. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 7–6 (0–2, 3–2, 3–2, 1–0).

Quinton Byfield blev matchhjälte för Los Angeles med sitt mål i förlängningen.

Los Angeles–Toronto – mål för mål

Toronto tog ledningen efter 4.19 genom Matthew Knies med assist av Max Domi. Efter 13.42 gjorde laget 0–2 när Steven Lorentz fick träff.

Los Angeles förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Los Angeles gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–4 till ledning med 6–4 inom bara 1.36.

Toronto reducerade och kvitterade till 6–6 genom Nick Robertson och Matthew Knies i tredje perioden.

Matchvinnare för hemmalaget Los Angeles blev Quinton Byfield som 2.33 in i förlängningen satte det avgörande 7–6-målet.

Adrian Kempe gjorde två mål för Los Angeles och spelade dessutom fram till två mål, Quinton Byfield gjorde två mål och ett målgivande pass och Artemi Panarin gjorde ett mål och två målgivande passningar. Matthew Knies gjorde två mål och en assist och John Tavares stod för tre poäng, varav ett mål för Toronto.

När lagen möttes senast vann Los Angeles med 4–3 efter förlängning .

Nästa motstånd för Los Angeles är Nashville. Lagen möts tisdag 7 april 04.30 i Crypto.com Arena. Toronto tar sig an Washington hemma torsdag 9 april 01.30.

Los Angeles–Toronto 7–6 (0–2, 3–2, 3–2, 1–0)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (4.19) Matthew Knies (Max Domi), 0–2 (13.42) Steven Lorentz.

Andra perioden: 1–2 (21.11) Quinton Byfield (Jared Wright, Trevor Moore), 2–2 (23.55) Adrian Kempe (Mikey Anderson), 2–3 (29.18) John Tavares (William Nylander, William Nylander), 3–3 (34.53) Artemi Panarin (Brandt Clarke, Adrian Kempe), 3–4 (39.47) Easton Cowan (John Tavares, Matthew Knies).

Tredje perioden: 4–4 (45.46) Adrian Kempe (Artemi Panarin, Joel Edmundson), 5–4 (46.14) Samuel Helenius (Taylor Ward, Cody Ceci), 6–4 (47.22) Alex Laferriere (Quinton Byfield, Trevor Moore), 6–5 (49.37) Nick Robertson (Dakota Joshua), 6–6 (53.29) Matthew Knies (John Tavares, Matias Maccelli).

Förlängning: 7–6 (62.33) Quinton Byfield (Artemi Panarin, Adrian Kempe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 3-1-1

Toronto: 2-1-2

Nästa match:

Los Angeles: Nashville Predators, hemma, 7 april 04.30

Toronto: Washington Capitals, hemma, 9 april 01.30