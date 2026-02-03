Seger i förlängningen för Kalix U18 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Kalix U18-seger med 2–1 efter förlängning

Kalix U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Max Öjercrantz matchvinnare för Kalix U18

Kalix U18:s väg till seger mot Brooklyn Tigers UHF U18 borta i U18 division 1 norra A fortsättning herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Max Öjercrantz spelade en avgörande roll för Kalix U18 med det vinnande målet i förlängningen.

Segern var Kalix U18:s sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Brooklyn Tigers UHF U18–Kalix U18 – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

10.06 in i andra perioden gjorde Brooklyn Tigers UHF U18 1–0 genom Wilmer Nilsson på pass av Lowe Englund och Rasmus Wuopio.

12.40 in i tredje perioden fick Viktor Eklund utdelning på pass av Linus Englund och kvitterade.

Stor matchhjälte för Kalix U18 1.27 in i förlängningen blev Max Öjercrantz med det avgörande målet i förlängningen.

I tabellen innebär det här att Brooklyn Tigers UHF U18 nu ligger på sjätte plats i tabellen. Kalix U18 är på andra plats.

Det här var fjärde mötet mellan Brooklyn Tigers UHF U18 och Kalix U18 den här säsongen. Brooklyn Tigers UHF vann de två första mötena. Kalix HC vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Brooklyn Tigers UHF U18 Clemensnäs HC U18 borta på torsdag 5 februari 19.30. Kalix U18 möter Sunderby SK U18 måndag 9 februari 19.30 hemma.

Brooklyn Tigers UHF U18–Kalix U18 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Coop Norrbotten Arena

Andra perioden: 1–0 (30.06) Wilmer Nilsson (Lowe Englund, Rasmus Wuopio).

Tredje perioden: 1–1 (52.40) Viktor Eklund (Linus Englund).

Förlängning: 1–2 (61.27) Max Öjercrantz (Leon Öhlund, John Lundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 2-1-2

Kalix U18: 4-1-0

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 5 februari 19.30

Kalix U18: Sunderby SK div 1, hemma, 9 februari 19.30