Seger i förlängningen för Färjestad mot Linköping

Färjestad vann med 6–5 efter förlängning

Douglas Sättermann gjorde två mål för Färjestad

Andra förlusten i följd för Linköping

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Färjestad avgöra den jämna matchen hemma mot Linköping i U20 nationell södra. Slutresultatet blev 6–5 (3–1, 0–1, 2–3, 1–0). Matchhjälte blev Douglas Sättermann, som gjorde det avgörande målet 22 sekunder in i förlängningen.

– Jämn och bra U20-match där motståndaren åker väldigt mycket skridskor och spelar ett snabbt spel. Vi är effektiva och tar tillvara på våra chanser. Även bra special-teams från vår sida. Ny match imorgon. Viktiga poäng på spel, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

Linköpings tränare Jimmy Anderström tyckte till om matchen:

– Vi gör en alldeles strålande hockeymatch. Tyvärr ger vi dem handikapp genom att släppa 0–3 tidigt, men sedan är det vi som för matchen och dikterar villkoren. Grabbarna förtjänar mer idag men med tanke på läget och att vi ligger under med 3–5 när det är fem minuter kvar så är jag ändå tillfreds med poängen. Spelet tar vi med oss.

Douglas Sättermann gjorde två mål för Färjestad

I första perioden var det Färjestad som dominerade. Laget vann perioden med 3–1.

Linköping reducerade igen efter 17.04 genom Temujin Nilsson på pass av David Norgren.

Färjestad utökade ledningen genom Oliver Marcelius efter 3.45 i tredje perioden.

Linköping reducerade dock till 4–3 genom Gustav Pettersson efter 9.12 av perioden.

Färjestad gjorde 5–3 genom Elias Eriksson efter 13.24 och kom allt närmare segern.

Linköping reducerade och kvitterade till 5–5 genom Oscar Emvall och Douglas Paul med knappt fem minuter kvar att spela.

Stor matchhjälte för Färjestad blev Douglas Sättermann som 22 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Oliver Marcelius gjorde ett mål för Färjestad och två målgivande passningar.

Det här var Färjestads fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Linköpings tredje uddamålsförlust.

För Färjestad gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Linköping är på femte plats. Så sent som den 30 oktober låg Färjestad på andra plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 23 november spelar Färjestad hemma mot HV 71 12.00 och Linköping mot Örebro Hockey U20 borta 12.30 i Behrn Arena.

Färjestad–Linköping 6–5 (3–1, 0–1, 2–3, 1–0)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (1.09) Douglas Sättermann (Rasmus Röing, Elias Eriksson), 2–0 (3.10) Gabriel Jansson, 3–0 (5.52) Isak Holtet (Linus Loob Trygg, Oliver Marcelius), 3–1 (17.06) Sebastian Dahlqvist (Milton Carpenhammar, Douglas Paul).

Andra perioden: 3–2 (37.04) Temujin Nilsson (David Norgren).

Tredje perioden: 4–2 (43.45) Oliver Marcelius (Gabriel Jansson, Axel Jansson), 4–3 (49.12) Gustav Pettersson (Victor Blårand, Oscar Emvall), 5–3 (53.24) Elias Eriksson (Linus Loob Trygg, Johannes Gruber), 5–4 (54.40) Oscar Emvall (David Huk), 5–5 (55.09) Douglas Paul (Sebastian Dahlqvist, Victor Blårand).

Förlängning: 6–5 (60.22) Douglas Sättermann (Oliver Marcelius, Måns Gudmundsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-1-2

Linköping: 2-1-2

Nästa match:

Färjestad: HV 71, hemma, 23 november

Linköping: Örebro HK, borta, 23 november