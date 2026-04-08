Seger i förlängningen för Carolina mot Boston

Matchen i NHL mellan hemmalaget Carolina och gästande Boston var oavgjord vid full tid, 5–5. Först i förlängningen kom avgörandet, där Carolina spikade segerresultatet, 6–5 (2–3, 3–1, 0–1, 1–0).

Stor matchhjälte i förlängningen blev Jaccob Slavin som gjorde det avgörande målet.

Segern var Carolinas fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Boston fyra förluster i rad.

I första perioden var det Boston som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–2.

I andra perioden var det i stället Carolina som hade greppet. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–4.

12.33 in i tredje perioden slog Pavel Zacha till på pass av Charlie McAvoy och Viktor Arvidsson och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Carolina blev Jaccob Slavin som 2.00 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Morgan Geekie gjorde tre mål för Boston.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Fredag 10 april 02.30 spelar Carolina borta mot Chicago. Boston möter Tampa Bay hemma i TD Garden lördag 11 april 18.30.

Carolina–Boston 6–5 (2–3, 3–1, 0–1, 1–0)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (4.40) Hampus Lindholm (Pavel Zacha, Viktor Arvidsson), 1–1 (10.04) Andrej Svetjnikov (Alexander Nikisjin, Sean Walker), 2–1 (11.38) K’Andre Miller (Jordan Staal), 2–2 (13.36) Morgan Geekie (David Pastrnak, Elias Lindholm), 2–3 (17.25) Morgan Geekie (David Pastrnak, Nikita Zadorov).

Andra perioden: 3–3 (25.17) Logan Stankoven (Taylor Hall, Jackson Blake), 4–3 (27.20) William Carrier (Jordan Martinook), 5–3 (28.33) Taylor Hall (Jackson Blake, Sean Walker), 5–4 (38.50) Morgan Geekie (Nikita Zadorov, Charlie McAvoy).

Tredje perioden: 5–5 (52.33) Pavel Zacha (Charlie McAvoy, Viktor Arvidsson).

Förlängning: 6–5 (62.00) Jaccob Slavin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-0-1

Boston: 1-2-2

Nästa match:

Carolina: Chicago Blackhawks, borta, 10 april 02.30

Boston: Tampa Bay Lightning, hemma, 11 april 18.30