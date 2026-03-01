Seger i förlängningen för Borås mot Mariestad

Seger för Borås med 5–4 efter förlängning

Algot Andersson gjorde två mål för Borås

Villgot Nordholm avgjorde för Borås

Borås tog en stark seger mot Mariestad borta i U18 regional syd vår. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 5–4 (1–3, 2–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Villgot Nordholm stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Borås.

Borås Algot Andersson tvåmålsskytt

Mariestad tog ledningen i början av första perioden genom Amandus Alt Almqvist.

Borås kvitterade till 1–1 genom Liam Danklint efter 6.17.

Mariestad gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Knut Karlsson och Lucas Göthe.

Efter 4.23 i andra perioden nätade Algot Andersson på pass av Villgot Nordholm och Philip Nordquist och reducerade åt Borås. Algot Andersson gjorde dessutom 3–3 efter 19.23 framspelad av Joakim Roxentjärn Österberg och Philip Nordquist.

4.39 in i tredje perioden slog Collin Eklund till på pass av Lucas Göthe och Alfred Ahlgren och gav laget ledningen. 10.31 in i perioden satte Viggo Sörensen pucken framspelad av Charlie Lundahl och Villgot Nordholm och kvitterade.

Stor matchhjälte för Borås 4.32 in i förlängningen blev Villgot Nordholm med det avgörande 5–4-målet.

Villgot Nordholm gjorde ett mål för Borås och spelade dessutom fram till tre mål och Algot Andersson stod för tre poäng, varav två mål. Lucas Göthe gjorde ett mål och totalt tre poäng för Mariestad.

Lagens första möte för säsongen vann Mariestad med 4–2.

Torsdag 5 mars spelar Mariestad borta mot Tingsryd 19.15 och Borås mot Vita Hästen hemma 19.30 i Borås Ishall.

Mariestad–Borås 4–5 (3–1, 0–2, 1–1, 0–1)

U18 regional syd vår, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (2.53) Amandus Alt Almqvist (Oscar Odhagen), 1–1 (6.17) Liam Danklint (Algot Andersson, Villgot Nordholm), 2–1 (8.53) Knut Karlsson (Lucas Göthe), 3–1 (13.32) Lucas Göthe (Amandus Alt Almqvist).

Andra perioden: 3–2 (24.23) Algot Andersson (Villgot Nordholm, Philip Nordquist), 3–3 (39.23) Algot Andersson (Joakim Roxentjärn Österberg, Philip Nordquist).

Tredje perioden: 4–3 (44.39) Collin Eklund (Lucas Göthe, Alfred Ahlgren), 4–4 (50.31) Viggo Sörensen (Charlie Lundahl, Villgot Nordholm).

Förlängning: 4–5 (64.32) Villgot Nordholm (Liam Danklint).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 2-1-2

Borås: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: Tingsryds AIF, borta, 5 mars 19.15

Borås: HC Vita Hästen, hemma, 5 mars 19.30