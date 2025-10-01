Seger i förlängningen för AIK mot Oskarshamn

AIK-seger med 3–2 efter förlängning

Alfred Barklund matchvinnare för AIK

Andra raka förlusten för Oskarshamn

AIK:s väg till seger mot Oskarshamn hemma i hockeyallsvenskan blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Alfred Barklund blev matchhjälte för AIK med sitt mål blott 43 sekunder in i förlängningen.

AIK–Oskarshamn – mål för mål

Oskarshamn tog ledningen efter tolv minuters spel, genom Herman Träff framspelad av Teemu Olavi Lepaus och Sören Dietz Larsen. Oskarshamn gjorde 0–2 genom Hampus Karlsson efter 7.40 i andra perioden.

AIK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Hugo Pettersson och Oscar Nord. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Matchvinnare för hemmalaget AIK blev Alfred Barklund som 43 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

AIK har två segrar och tre förluster och 11–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oskarshamn har en vinst och fyra förluster och 16–12 i målskillnad. Det här var AIK:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oskarshamns fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att AIK nu ligger på tionde plats i tabellen och Oskarshamn är på elfte plats.

I nästa match möter AIK Troja-Ljungby borta och Oskarshamn möter SSK hemma. Båda matcherna spelas fredag 3 oktober 19.00.

AIK–Oskarshamn 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 0–1 (12.20) Herman Träff (Teemu Olavi Lepaus, Sören Dietz Larsen).

Andra perioden: 0–2 (27.40) Hampus Karlsson (Joni Ikonen, Pontus Näsén), 1–2 (39.04) Hugo Pettersson (John Dahlström, Scott Pooley), 2–2 (39.59) Oscar Nord (Alfred Barklund, William Pethrus).

Förlängning: 3–2 (60.43) Alfred Barklund (Scott Pooley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-1-2

Oskarshamn: 1-2-2

Nästa match:

AIK: IF Troja-Ljungby, borta, 3 oktober

Oskarshamn: Södertälje SK, hemma, 3 oktober