Seger i förlängningen för AIK-Hockey Härnösand U18 mot Nälden/Östersund U18

Seger för AIK-Hockey Härnösand U18 med 4–3 efter förlängning

Vilgot Bolstad Viklund matchvinnare för AIK-Hockey Härnösand U18

Nionde raka nederlaget för Nälden/Östersund U18

AIK-Hockey Härnösand U18:s väg till seger mot Nälden/Östersund U18 hemma i U18 division 1 norra B herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Vilgot Bolstad Viklund som stod för det avgörande målet.

AIK-Hockey Härnösand U18–Nälden/Östersund U18 – mål för mål

Första perioden blev mållös. Efter 5.11 i andra perioden gjorde Nälden/Östersund U18 0–1 genom Olle Alander Bäckman.

Vladislavs Martukans och Alfred Sjöholm gjorde att AIK-Hockey Härnösand U18 vände till underläget till ledning med 2–1.

Nälden/Östersund U18 kvitterade till 2–2 genom Julius Von Krusenstierna. AIK-Hockey Härnösand U18 tog ledningen på nytt genom Wilmer Marklund efter 3.15 i tredje perioden.

Nälden/Östersund U18 kvitterade till 3–3 genom August Hedlund efter 10.43 av perioden. Matchvinnare för hemmalaget AIK-Hockey Härnösand U18 3.42 in i förlängningen blev Vilgot Bolstad Viklund med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var AIK-Hockey Härnösand U18:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nälden/Östersund U18:s tredje uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, AIK-Hockey Härnösand U18 på nionde plats och Nälden/Östersund U18 sist, på elfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 23 november i Näskotthallen.

I nästa omgång har AIK-Hockey Härnösand U18 Njurunda U18 borta i Modin & Zetterberg Hallen, måndag 10 november 19.30. Nälden/Östersund U18 spelar borta mot Kovland U18 söndag 9 november 11.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–Nälden/Östersund U18 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Högslättens Ishall

Andra perioden: 0–1 (25.11) Olle Alander Bäckman (August Hedlund), 1–1 (25.26) Vladislavs Martukans (Daniel Daksevic), 2–1 (32.46) Alfred Sjöholm (Alexander Hellström, Wilmer Marklund), 2–2 (38.05) Julius Von Krusenstierna.

Tredje perioden: 3–2 (43.15) Wilmer Marklund (Emil Nordin, Hugo Ulander), 3–3 (50.43) August Hedlund (Jomi Laakkonen).

Förlängning: 4–3 (63.42) Vilgot Bolstad Viklund (Alexander Hellström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-1-2

Nälden/Östersund U18: 0-1-4

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Njurunda SK, borta, 10 november

Nälden/Östersund U18: Kovlands IshF, borta, 9 november