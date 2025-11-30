Seger för Winnipeg – steg åt rätt håll mot Nashville

Seger för Winnipeg med 5–2 mot Nashville

Winnipegs Nino Niederreiter tvåmålsskytt

Cole Perfetti avgjorde för Winnipeg

Winnipeg har varit i en svacka med fyra förluster i rad i NHL. Men borta mot Nashville bröts den tuffa sviten. Det blev 2–5 (0–2, 1–1, 1–2) i matchen i Bridgestone Arena.

Nino Niederreiter gjorde två mål för Winnipeg

Gabriel Vilardi gjorde 1–0 till Winnipeg efter bara 46 sekunder efter pass från Mark Scheifele och Dylan Samberg.

Efter 19.06 gjorde laget 0–2 när Nino Niederreiter hittade rätt framspelad av Luke Schenn och Dylan Samberg.

Efter 12.16 i andra perioden slog Cole Perfetti till på pass av Vladislav Namestnikov och Jonathan Toews och gjorde 0–3.

Nashvilles Nick Blankenburg gjorde 1–3 efter 17.04 framspelad av Luke Evangelista och Erik Haula.

Nashville reducerade igen efter 2.46 i tredje perioden genom Luke Evangelista på pass av Erik Haula och Roman Josi.

9.37 in i tredje perioden slog Kyle Connor till framspelad av Luke Schenn och Gabriel Vilardi och ökade ledningen.

Winnipeg punkterade matchen med ett 2–5-mål med 21 sekunder kvar att spela på nytt genom Nino Niederreiter på passning från Alex Iafallo och Dylan Samberg.

Winnipegs Dylan Samberg hade tre assists.

Nashville har två vinster och tre förluster och 15–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Winnipeg har en vinst och fyra förluster och 12–18 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Winnipeg Jets med 4–1.

Onsdag 3 december 02.00 spelar Nashville hemma mot Calgary. Winnipeg möter Buffalo borta i KeyBank Center tisdag 2 december 01.30.

Nashville–Winnipeg 2–5 (0–2, 1–1, 1–2)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (0.46) Gabriel Vilardi (Mark Scheifele, Dylan Samberg), 0–2 (19.06) Nino Niederreiter (Luke Schenn, Dylan Samberg).

Andra perioden: 0–3 (32.16) Cole Perfetti (Vladislav Namestnikov, Jonathan Toews), 1–3 (37.04) Nick Blankenburg (Luke Evangelista, Erik Haula).

Tredje perioden: 2–3 (42.46) Luke Evangelista (Erik Haula, Roman Josi), 2–4 (49.37) Kyle Connor (Luke Schenn, Gabriel Vilardi), 2–5 (59.39) Nino Niederreiter (Alex Iafallo, Dylan Samberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-0-3

Winnipeg: 1-0-4

Nästa match:

Nashville: Calgary Flames, hemma, 3 december

Winnipeg: Buffalo Sabres, borta, 2 december