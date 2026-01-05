Seger för Wings HC Arlanda mot Trångsund i U20 allettan östra

Wings HC Arlanda segrade mot Trångsund på bortaplan i Stortorpshallen i U20 allettan östra. 1–4 (0–0, 1–3, 0–1) slutade matchen på måndagen.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Wings HC Arlanda gjorde 0–1 genom Kevin Ponechal efter 25 sekunder i andra perioden.

Trångsund kvitterade till 1–1 genom Simon Horne efter 8.20 av perioden.

Wings HC Arlanda gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Alexander Oskarsson och Phelix Lindahl.

7.59 in i tredje perioden slog Eliott Zetterberg till på pass av Albin Bergsten och Kevin Ponechal och ökade ledningen.

Den 9 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Pinbackshallen.

Trångsund tar sig an Järna i nästa match borta lördag 10 januari 17.00. Wings HC Arlanda möter samma dag 17.15 Hammarby J20 borta.

Trångsund–Wings HC Arlanda 1–4 (0–0, 1–3, 0–1)

U20 allettan östra, Stortorpshallen

Andra perioden: 0–1 (20.25) Kevin Ponechal (Vilgot Olsson, Eliott Zetterberg), 1–1 (28.20) Simon Horne (Lukas Axelsson, Kevin Keric), 1–2 (29.46) Alexander Oskarsson (Carlh Rosenqvist), 1–3 (32.00) Phelix Lindahl (Vilmer Asp, Carlh Rosenqvist).

Tredje perioden: 1–4 (47.59) Eliott Zetterberg (Albin Bergsten, Kevin Ponechal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trångsund: 2-0-3

Wings HC Arlanda: 2-0-3

Nästa match:

Trångsund: Järna SK, borta, 10 januari 17.00

Wings HC Arlanda: Hammarby IF, borta, 10 januari 17.15