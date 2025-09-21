Seger för VIK Hockey med 6–2 mot Borlänge

VIK Hockey vann med 6–2 mot Borlänge

Sixten Söderkvist matchvinnare för VIK Hockey

Tredje förlusten i följd för Borlänge

VIK Hockey vann mötet med Borlänge borta med 6–2 (2–0, 1–1, 3–1) på söndagen i U18 regional väst herr.

Leksand nästa för VIK Hockey

VIK Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 13.05 i andra perioden ökade VIK Hockey på till 0–3 genom Sixten Söderkvist.

Borlänge reducerade dock till 1–3 genom Nils Björklund Östning efter 19.37 av perioden. Borlänge gjorde 2–3 genom Noah Olérs efter 7.03 av matchen.

VIK Hockey stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–3 till 2–6 på bara 9.38. VIK Hockey tog därmed en klar seger.

VIK Hockeys William Lindberg hade fyra assists.

VIK Hockey vann senast lagen möttes med 7–1 i ABB Arena Nord.

I nästa match, torsdag 25 september 19.00, har Borlänge Mora borta i Smidjegrav Arena, medan VIK Hockey spelar hemma mot Leksand.

Borlänge–VIK Hockey 2–6 (0–2, 1–1, 1–3)

U18 regional väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (0.38) Colin Åkerlind (Anton Wernquist, Elias Bräck), 0–2 (14.54) Calle Larsson Bergqvist (William Lindberg, Eric Pettersson).

Andra perioden: 0–3 (33.05) Sixten Söderkvist (Mille Svensson, William Lindberg), 1–3 (39.37) Nils Björklund Östning (Emil Hagberg, Leo Höglund).

Tredje perioden: 2–3 (47.03) Noah Olérs (Erik Lundgren, Sixten Stornils), 2–4 (47.13) Eric Pettersson (Sixten Söderkvist, William Lindberg), 2–5 (54.06) Viggo Mallmin (Oskar Aronsson, William Lindberg), 2–6 (56.51) Oskar Aronsson (Anton Wernquist).

Nästa match:

Borlänge: Mora IK, borta, 25 september

VIK Hockey: Leksands IF, hemma, 25 september