Seger för Viggbyholm i toppmatchen mot Värmdö

Seger för Viggbyholm med 8–4 mot Värmdö

Viggbyholms nionde seger på de senaste tio matcherna

Edward Hall fyramålsskytt för Viggbyholm

Viggbyholm tog en tung seger på hemmaplan mot Värmdö i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 allettan östra herr på fredagen. Matchen slutade 8–4 (1–0, 4–1, 3–3).

Med tre omgångar kvar är Viggbyholm på andra plats i tabellen, medan Värmdö fortfarande leder serien. Ett poäng skiljer lagen åt.

Viggbyholms Edward Hall var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Edgars Apinis 2, Theo Funck och David Vargö, målen för Värmdö gjordes av Lucas Asplund 3 och Elias Ahnfeldt.

I och med detta har Viggbyholm hela åtta raka segrar i U18 allettan östra herr och har nio raka segrar på hemmaplan.

Viggbyholm tog ledningen efter åtta minuters spel genom Theo Funck med assist av Oliver Zetterlund och Edgars Apinis.

Viggbyholm tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 2.34 genom Edgars Apinis och gick upp till 4–0 innan Värmdö svarade.

I periodpausen hade Viggbyholm ledningen med 5–1.

Tredje perioden slutade 3–3 och Viggbyholm vann matchen med 8–4.

Viggbyholm har en stark form med fem segrar och 27–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värmdö har tre vinster och två förluster och 23–22 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Värmdö HC med 4–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 7 december. Då möter Viggbyholm Lidingö Vikings HC U18 i Hägernäs Ishall 18.40. Värmdö tar sig an Järna borta 17.30.

Viggbyholm–Värmdö 8–4 (1–0, 4–1, 3–3)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 1–0 (8.36) Theo Funck (Oliver Zetterlund, Edgars Apinis).

Andra perioden: 2–0 (22.34) Edgars Apinis, 3–0 (23.07) Edgars Apinis (Theo Funck), 4–0 (30.04) Edward Hall (Elias Cacko, Vincent Axelsson), 4–1 (30.57) Lucas Asplund, 5–1 (35.47) Edward Hall (Theo Axelsson, Elias Cacko).

Tredje perioden: 6–1 (44.10) Edward Hall (David Vargö, Pelle Danerlöv), 6–2 (44.47) Lucas Asplund (Alexander Borgström, David Svedlund), 6–3 (46.21) Elias Ahnfeldt (Alexander Borgström, Elias Fält), 7–3 (54.00) David Vargö (Theo Axelsson), 7–4 (56.05) Lucas Asplund (Edvin Boström), 8–4 (58.28) Edward Hall (Pelle Danerlöv, David Vargö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 5-0-0

Värmdö: 3-0-2

Nästa match:

Viggbyholm: Lidingö Vikings HC, hemma, 7 december

Värmdö: Järna SK, borta, 7 december