Seger för Vännäs HC U18 mot Njurunda U18

Vännäs HC U18 besegrade Njurunda U18 på hemmaplan i söndagens möte i U18 division 1 norra B herr. 4–1 (3–0, 1–1, 0–0) slutade matchen.

I och med detta har Njurunda U18 fyra förluster i rad.

Vännäs HC U18–Njurunda U18 – mål för mål

Vännäs HC U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 10.16 i andra perioden nätade Filip Nygren framspelad av Alfons Kilstadius och gjorde 4–0.

Njurunda U18:s Theo Olofsson gjorde 4–1 efter 19.13 på pass av Theodor Eriksson och Lukas Zetterberg.

I tredje perioden höll Vännäs HC U18 i sin 4–1-ledning och vann.

Med tre omgångar kvar är Vännäs HC U18 på tredje plats i tabellen medan Njurunda U18 är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Njurunda SK med 6–3.

Vännäs HC U18 tar sig an Kovland U18 i nästa match borta lördag 6 december 16.00. Njurunda U18 möter Svedjeholmen/KB65 U18 borta tisdag 2 december 19.45.

Vännäs HC U18–Njurunda U18 4–1 (3–0, 1–1, 0–0)

U18 division 1 norra B herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (2.41) Jonathan Ebbhagen (Edvin Höglander, Nils Lidgren), 2–0 (13.11) Lucas Noren (Emil Holmgren, Oliver Nilsefur), 3–0 (15.27) Viktor Brännström (Filip Nygren).

Andra perioden: 4–0 (30.16) Filip Nygren (Alfons Kilstadius), 4–1 (39.13) Theo Olofsson (Theodor Eriksson, Lukas Zetterberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs HC U18: 3-0-2

Njurunda U18: 1-0-4

Nästa match:

Vännäs HC U18: Kovlands IshF, borta, 6 december

Njurunda U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 2 december