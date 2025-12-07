Seger för Vancouver – steg åt rätt håll mot Minnesota

Vancouver har varit i en svacka med fyra förluster i rad i NHL. Men hemma mot Minnesota bröts den tuffa sviten. Det blev 4–2 (0–1, 3–0, 1–1) i matchen i Rogers Arena.

Gästande Minnesota började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.11 slog Matt Boldy till efter pass från Mats Zuccarello.

Vancouver vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden inom bara 5.40.

5.09 in i tredje perioden fick Aatu Räty utdelning återigen och ökade ledningen.

17.22 in i perioden nätade Minnesotas Mats Zuccarello och reducerade. Men mer än så orkade Minnesota inte med.

När lagen möttes senast vann Minnesota Wild med 5–2.

På tisdag 9 december 04.00 spelar Vancouver hemma mot Detroit och Minnesota borta mot Seattle.

Vancouver–Minnesota 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (3.11) Matt Boldy (Mats Zuccarello).

Andra perioden: 1–1 (29.30) Tom Willander (Linus Karlsson, Jake Debrusk), 2–1 (31.47) Elias Pettersson (Tom Willander, Aatu Räty), 3–1 (35.10) Aatu Räty (Evander Kane).

Tredje perioden: 4–1 (45.09) Aatu Räty, 4–2 (57.22) Mats Zuccarello.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-1-3

Minnesota: 2-1-2

Nästa match:

Vancouver: Detroit Red Wings, hemma, 9 december

Minnesota: Seattle Kraken, borta, 9 december