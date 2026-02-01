Seger för Valbo J18 i toppmötet med BIK Karlskoga

Valbo J18 vann med 3–2 efter förlängning

Valbo J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Lukas Albertsson avgjorde för Valbo J18

Valbo J18 tog en tung seger på bortaplan mot BIK Karlskoga i toppmötet i U18 regional väst fortsättning vår herr på söndagen. Matchen slutade 2–3 (0–2, 2–0, 0–0, 0–1) efter förlängning.

Lukas Albertsson stod för Valbo J18:s avgörande mål 2.48 in i förlängningen.

Det här innebär att Valbo J18 nu har fyra segrar i följd i U18 regional väst fortsättning vår herr.

BIK Karlskoga–Valbo J18 – mål för mål

Gästande Valbo J18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.08 slog Joakim Lindberg till efter förarbete av Max Olsson och Mateus Jonsson. Efter 16.54 gjorde laget 0–2 genom Milo Mcguinness framspelad av Lukas Albertsson och Elis Eriksson.

Efter 6.12 i andra perioden slog Olle Andersson till framspelad av Adam Skoogh och reducerade åt BIK Karlskoga. Axel Söderblom gjorde dessutom 2–2 efter 15.04 på pass av Olle Andersson och Lucas Paraskevas Svärd.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget Valbo J18 blev Lukas Albertsson som 2.48 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

När lagen senast möttes vann BIK Karlskoga med 4–0.

Nästa motstånd för BIK Karlskoga är Strömsbro. Lagen möts tisdag 3 februari 19.40 i Testebo Arena. Valbo J18 tar sig an VIK Hockey U18 borta söndag 8 februari 12.00.

BIK Karlskoga–Valbo J18 2–3 (0–2, 2–0, 0–0, 0–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (1.08) Joakim Lindberg (Max Olsson, Mateus Jonsson), 0–2 (16.54) Milo Mcguinness (Lukas Albertsson, Elis Eriksson).

Andra perioden: 1–2 (26.12) Olle Andersson (Adam Skoogh), 2–2 (35.04) Axel Söderblom (Olle Andersson, Lucas Paraskevas Svärd).

Förlängning: 2–3 (62.48) Lukas Albertsson (Max Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 3-1-1

Valbo J18: 4-1-0

Nästa match:

BIK Karlskoga: Strömsbro IF, borta, 3 februari 19.40

Valbo J18: VIK Västerås HK, borta, 8 februari 12.00