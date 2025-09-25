Seger för Valbo J18 hemma mot Strömsbro

Valbo J18 vann med 6–4 mot Strömsbro

Valbo J18 vann mötet med Strömsbro hemma med 6–4 (2–1, 3–1, 1–2) på torsdagen i U18 regional väst herr.

Valbo J18–Strömsbro – mål för mål

Strömsbro tog ledningen i början av första perioden genom Noah Lahtinen.

Max Olsson och Nils Keddyson såg till att Valbo J18 vände till ledning med 2–1. Valbo J18 utökade ledningen genom Douglas Jönsson efter 5.58 i andra perioden.

Strömsbro reducerade dock till 3–2 genom Noah Lahtinen efter 13.40 av perioden.

Valbo J18 gjorde dock två snabba mål och gick från 3–2 till 5–2, målen av Joakim Lindberg och Max Olsson. Strömsbro gjorde både 5–3 och 5–4 genom Noah Lahtinen och Oscar Wennberg i tredje perioden.

Valbo J18 kunde dock avgöra till 6–4 med 37 sekunder kvar av matchen genom Douglas Jönsson.

Noah Lahtinen gjorde tre mål för Strömsbro. Max Olsson stod för tre poäng, varav två mål för Valbo J18.

Valbo J18 har nu fem poäng efter tre spelade matcher medan Strömsbro har sex poäng efter fyra matcher.

Söndag 28 september spelar Valbo J18 borta mot Örebro Hockey J18 16.30 och Strömsbro mot Borlänge borta 12.00 i Borlänge Ishall.

Valbo J18–Strömsbro 6–4 (2–1, 3–1, 1–2)

U18 regional väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (4.25) Noah Lahtinen (Victor Nilsson), 1–1 (12.44) Max Olsson (Benjamin Skogsberg Olsson), 2–1 (18.57) Nils Keddyson (Viggo Rajala-Fundell).

Andra perioden: 3–1 (25.58) Douglas Jönsson (Mateus Jonsson, Lukas Albertsson), 3–2 (33.40) Noah Lahtinen (Pontus Von Reedtz, Theo Bäckius), 4–2 (36.47) Joakim Lindberg (Max Olsson), 5–2 (39.40) Max Olsson.

Tredje perioden: 5–3 (52.11) Noah Lahtinen (Gustav Ytterbom, Mille Thunman), 5–4 (58.58) Oscar Wennberg (Victor Nilsson), 6–4 (59.23) Douglas Jönsson (Lukas Albertsson, Vigge Öhlander).

Nästa match:

Valbo J18: Örebro HK, borta, 28 september

Strömsbro: Borlänge HF, borta, 28 september