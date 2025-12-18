Seger för Utah Mammoth mot Detroit på bortaplan
- Utah Mammoth-seger med 4–1 mot Detroit
- Jack Mcbain matchvinnare för Utah Mammoth
- Emmitt Finnie nätade för Detroit
Utah Mammoth vann mötet med Detroit på bortaplan med 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) på torsdagen i NHL.
Detroit–Utah Mammoth – mål för mål
Första perioden blev mållös.
Det var först 1.44 in i andra perioden som Utah Mammoth tog ledningen genom Clayton Keller på pass av Nick Schmaltz och John-Jason Peterka.
Efter 14.17 i andra perioden nätade Jack Mcbain på pass av Michael Carcone och Sean Durzi och gjorde 0–2.
9.55 in i tredje perioden nätade Detroits Emmitt Finnie framspelad av John Leonard och Andrew Copp och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Detroit.
15.52 in i perioden satte Dylan Guenther pucken och ökade ledningen.
Efter 16.23 slog Kevin Stenlund till på pass av Clayton Keller och Mikhail Sergachyov och ökade ledningen för Utah Mammoth.
Den 5 februari möts lagen återigen, då i Delta Center.
Lördag 20 december spelar Detroit borta mot Washington 18.30 och Utah Mammoth mot New Jersey hemma 03.00 i Delta Center.
Detroit–Utah Mammoth 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)
NHL, Little Caesars Arena
Andra perioden: 0–1 (21.44) Clayton Keller (Nick Schmaltz, John-Jason Peterka), 0–2 (34.17) Jack Mcbain (Michael Carcone, Sean Durzi).
Tredje perioden: 1–2 (49.55) Emmitt Finnie (John Leonard, Andrew Copp), 1–3 (55.52) Dylan Guenther, 1–4 (56.23) Kevin Stenlund (Clayton Keller, Mikhail Sergachyov).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Detroit: 3-0-2
Utah Mammoth: 3-0-2
Nästa match:
Detroit: Washington Capitals, borta, 20 december 18.30
Utah Mammoth: New Jersey Devils, hemma, 20 december 03.00
