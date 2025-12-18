Prenumerera

Logga in

Seger för Utah Mammoth mot Detroit på bortaplan

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Utah Mammoth-seger med 4–1 mot Detroit

  • Jack Mcbain matchvinnare för Utah Mammoth

  • Emmitt Finnie nätade för Detroit

Utah Mammoth vann mötet med Detroit på bortaplan med 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) på torsdagen i NHL.

Detroit–Utah Mammoth – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 1.44 in i andra perioden som Utah Mammoth tog ledningen genom Clayton Keller på pass av Nick Schmaltz och John-Jason Peterka.

Efter 14.17 i andra perioden nätade Jack Mcbain på pass av Michael Carcone och Sean Durzi och gjorde 0–2.

9.55 in i tredje perioden nätade Detroits Emmitt Finnie framspelad av John Leonard och Andrew Copp och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Detroit.

15.52 in i perioden satte Dylan Guenther pucken och ökade ledningen.

Efter 16.23 slog Kevin Stenlund till på pass av Clayton Keller och Mikhail Sergachyov och ökade ledningen för Utah Mammoth.

Den 5 februari möts lagen återigen, då i Delta Center.

Lördag 20 december spelar Detroit borta mot Washington 18.30 och Utah Mammoth mot New Jersey hemma 03.00 i Delta Center.

Detroit–Utah Mammoth 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)

NHL, Little Caesars Arena

Andra perioden: 0–1 (21.44) Clayton Keller (Nick Schmaltz, John-Jason Peterka), 0–2 (34.17) Jack Mcbain (Michael Carcone, Sean Durzi).

Tredje perioden: 1–2 (49.55) Emmitt Finnie (John Leonard, Andrew Copp), 1–3 (55.52) Dylan Guenther, 1–4 (56.23) Kevin Stenlund (Clayton Keller, Mikhail Sergachyov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 3-0-2

Utah Mammoth: 3-0-2

Nästa match:

Detroit: Washington Capitals, borta, 20 december 18.30

Utah Mammoth: New Jersey Devils, hemma, 20 december 03.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen