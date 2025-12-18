Seger för Utah Mammoth mot Detroit på bortaplan

Utah Mammoth-seger med 4–1 mot Detroit

Jack Mcbain matchvinnare för Utah Mammoth

Emmitt Finnie nätade för Detroit

Utah Mammoth vann mötet med Detroit på bortaplan med 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) på torsdagen i NHL.

Detroit–Utah Mammoth – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 1.44 in i andra perioden som Utah Mammoth tog ledningen genom Clayton Keller på pass av Nick Schmaltz och John-Jason Peterka.

Efter 14.17 i andra perioden nätade Jack Mcbain på pass av Michael Carcone och Sean Durzi och gjorde 0–2.

9.55 in i tredje perioden nätade Detroits Emmitt Finnie framspelad av John Leonard och Andrew Copp och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Detroit.

15.52 in i perioden satte Dylan Guenther pucken och ökade ledningen.

Efter 16.23 slog Kevin Stenlund till på pass av Clayton Keller och Mikhail Sergachyov och ökade ledningen för Utah Mammoth.

Den 5 februari möts lagen återigen, då i Delta Center.

Lördag 20 december spelar Detroit borta mot Washington 18.30 och Utah Mammoth mot New Jersey hemma 03.00 i Delta Center.

Detroit–Utah Mammoth 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)

NHL, Little Caesars Arena

Andra perioden: 0–1 (21.44) Clayton Keller (Nick Schmaltz, John-Jason Peterka), 0–2 (34.17) Jack Mcbain (Michael Carcone, Sean Durzi).

Tredje perioden: 1–2 (49.55) Emmitt Finnie (John Leonard, Andrew Copp), 1–3 (55.52) Dylan Guenther, 1–4 (56.23) Kevin Stenlund (Clayton Keller, Mikhail Sergachyov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 3-0-2

Utah Mammoth: 3-0-2

Nästa match:

Detroit: Washington Capitals, borta, 20 december 18.30

Utah Mammoth: New Jersey Devils, hemma, 20 december 03.00