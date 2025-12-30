Seger för USA på bortaplan mot Slovakien

USA vann med 6–5 mot Slovakien

James Hagens gjorde två mål för USA

Will Zellers matchvinnare för USA

USA vann mot Slovakien på bortaplan i JVM Grupp A herr. Segersiffrorna skrevs till 6–5 (0–2, 4–2, 2–1).

James Hagens tvåmålsskytt för USA

Tobias Pitka gav Slovakien ledningen efter 8.53 med assist av Tobias Tomik och Andrej Fabus.

Efter 11.15 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Tomas Chrenko hittade rätt på pass av Luka Radivojevic.

USA förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 4–4.

USA gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 4–4 till 4–6, målen av James Hagens och Will Zellers. Målen punkterade matchen.

Tomas Chrenko reducerade dock för Slovakien med bara två minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Tomas Chrenko gjorde två mål för Slovakien och ett målgivande pass.

Onsdag 31 december 19.00 spelar Slovakien borta mot Schweiz i sista omgången.

Slovakien–USA 5–6 (2–0, 2–4, 1–2)

JVM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (8.53) Tobias Pitka (Tobias Tomik, Andrej Fabus), 2–0 (11.15) Tomas Chrenko (Luka Radivojevic).

Andra perioden: 2–1 (21.50) AJ Spellacy (Brendan Mcmorrow), 3–1 (26.46) Adam Belusko (Andreas Straka), 3–2 (28.33) Brendan Mcmorrow (Kamil Bednarik, AJ Spellacy), 3–3 (31.00) Ryker Lee (LJ Mooney, Will Zellers), 4–3 (34.44) Michal Svrcek (Andreas Straka, Tomas Chrenko), 4–4 (39.15) James Hagens (Teddy Stiga, Chase Reid).

Tredje perioden: 4–5 (40.18) James Hagens (Chase Reid, Brodie Ziemer), 4–6 (44.34) Will Zellers (Brodie Ziemer, LJ Mooney), 5–6 (58.06) Tomas Chrenko (Luka Radivojevic, Adam Nemec).