Seger för Tyresö Hanviken Hockey med 4–2 mot Sollentuna

Tyresö Hanviken Hockey vann med 4–2 mot Sollentuna

Eskil Kokoric avgjorde för Tyresö Hanviken Hockey

Andra raka segern för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockey vann mötet i U18 regional öst fortsättningsserie herr på bortaplan mot Sollentuna, med 4–2 (2–0, 1–1, 1–1).

Resultatet innebär att Sollentuna nu har fyra förluster i rad.

Flemingsberg nästa för Tyresö Hanviken Hockey

Sixten Lillieander gav Tyresö Hanviken Hockey ledningen efter 11.43 assisterad av Emil Perving och Steven Baremo.

Efter 14.31 gjorde också laget 0–2 genom Neo Reimdal med assist av Emil Perving och Steven Baremo.

Efter 5.56 i andra perioden nätade Filip Olsson framspelad av Tauras Galvelis och Vaclav Kysilka och reducerade åt Sollentuna.

Tyresö Hanviken Hockeys Eskil Kokoric gjorde 1–3 efter 7.47 på pass av Vilmer Smedmark och Neo Reimdal.

Sollentuna reducerade till 2–3 redan efter efter 1.12 i tredje perioden genom Carl-Edward Klint på pass av Ondrej Charvat och Hugo Kramberg Hjertonsson. Mer än så blev det dock inte för Sollentuna.

Lucas Sundvisson stod för målet när Tyresö Hanviken Hockey punkterade matchen med ett 2–4-mål med 41 sekunder kvar att spela. 2–4-målet blev matchens sista.

Sollentuna står fortfarande utan poäng efter fyra spelade matcher medan Tyresö Hanviken Hockey har nio poäng efter fem matcher.

När lagen möttes senast vann Sollentuna HC med 3–1.

Nästa motstånd för Sollentuna är SDE. Lagen möts torsdag 27 november 20.10 i Stockhagens Ishall. Tyresö Hanviken Hockey tar sig an Flemingsberg borta söndag 30 november 15.40.

Sollentuna–Tyresö Hanviken Hockey 2–4 (0–2, 1–1, 1–1)

U18 regional öst fortsättningsserie herr

Första perioden: 0–1 (11.43) Sixten Lillieander (Emil Perving, Steven Baremo), 0–2 (14.31) Neo Reimdal (Emil Perving, Steven Baremo).

Andra perioden: 1–2 (25.56) Filip Olsson (Tauras Galvelis, Vaclav Kysilka), 1–3 (27.47) Eskil Kokoric (Vilmer Smedmark, Neo Reimdal).

Tredje perioden: 2–3 (41.12) Carl-Edward Klint (Ondrej Charvat, Hugo Kramberg Hjertonsson), 2–4 (59.19) Lucas Sundvisson.

Nästa match:

Sollentuna: SDE HF, borta, 27 november

Tyresö Hanviken Hockey: Flemingsbergs IK, borta, 30 november