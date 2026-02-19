Seger för Tullinge U18 mot Åker/Strängnäs HC på hemmaplan

Tullinge U18 vann med 3–1 mot Åker/Strängnäs HC

Sixten Norrbo Asp matchvinnare för Tullinge U18

Andra raka segern för Tullinge U18

Tullinge U18 vann på hemmaplan mot Åker/Strängnäs HC i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Matchen på torsdagen slutade 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).

Tullinge U18–Åker/Strängnäs HC – mål för mål

Andreas Gårdenberg gjorde 1–0 till Tullinge U18 efter 19 minuters spel på passning från Oskar Wallenius och Herman Isenberg – Linna.

Efter 9.11 i andra perioden slog Sixten Norrbo Asp till på pass av Andreas Gårdenberg och Melvin Axén och gjorde 2–0.

15.04 in i tredje perioden fick Anton Gustafsson utdelning framspelad av Erik Simion och Jack Sandwall och reducerade. Men mer än så orkade Åker/Strängnäs HC inte med. Tullinge U18 punkterade matchen med ett 3–1-mål med fyra sekunder kvar att spela genom Viggo Christensson. 3–1-målet blev matchens sista.

Med fyra omgångar kvar är Tullinge U18 på femte plats i tabellen medan Åker/Strängnäs HC är på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Åker/Strängnäs HC vann de två första mötena. Tullinge TP HC vann senast lagen möttes.

I nästa match, lördag 21 februari möter Tullinge U18 IFK Österåker Hockey borta i Österåker Sportcentrum 18.00 medan Åker/Strängnäs HC spelar hemma mot Spånga 14.10.

Tullinge U18–Åker/Strängnäs HC 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ica Riksten Arena

Första perioden: 1–0 (19.33) Andreas Gårdenberg (Oskar Wallenius, Herman Isenberg – Linna).

Andra perioden: 2–0 (29.11) Sixten Norrbo Asp (Andreas Gårdenberg, Melvin Axén).

Tredje perioden: 2–1 (55.04) Anton Gustafsson (Erik Simion, Jack Sandwall), 3–1 (59.56) Viggo Christensson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 3-0-2

Åker/Strängnäs HC: 2-1-2

Nästa match:

Tullinge U18: IFK Österåker Hockey, borta, 21 februari 18.00

Åker/Strängnäs HC: Spånga IS IK 1, hemma, 21 februari 14.10