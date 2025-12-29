Prenumerera

Seger för Tjeckien mot Finland

  • Seger för Tjeckien med 2–1 efter förlängning

  • Adam Jiricek avgjorde för Tjeckien

  • Andra raka segern för Tjeckien

Tjeckien vann med 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) efter förlängning i JVM Grupp B herr på bortaplan mot Finland på måndagen.

Adam Jiricek stod för Tjeckiens avgörande mål 3.39 in i förlängningen.

Finland–Tjeckien – mål för mål

Tjeckien började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.52 slog Matej Kubiesa till efter förarbete av Tomas Galvas och Vojtech Cihar.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Finland kvitterade till 1–1 med 20 sekunder kvar att spela genom Emil Hemming på pass av Leo Tuuva och Heikki Ruohonen.

Stor matchhjälte för Tjeckien 3.39 in i förlängningen blev Adam Jiricek med det avgörande förlängningsmålet.

Finland har nu sju poäng och Tjeckien har fem poäng när båda lagen har spelat tre matcher.

Torsdag 1 januari 02.30 spelar Finland borta mot Kanada i sista omgången. Tjeckien möter Lettland hemma onsdag 31 december 21.30.

Finland–Tjeckien 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1)

JVM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (1.52) Matej Kubiesa (Tomas Galvas, Vojtech Cihar).

Tredje perioden: 1–1 (59.40) Emil Hemming (Leo Tuuva, Heikki Ruohonen).

Förlängning: 1–2 (63.39) Adam Jiricek.

