Seger för Tjeckien mot Finland

Seger för Tjeckien med 2–1 efter förlängning

Adam Jiricek avgjorde för Tjeckien

Andra raka segern för Tjeckien

Tjeckien vann med 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) efter förlängning i JVM Grupp B herr på bortaplan mot Finland på måndagen.

Adam Jiricek stod för Tjeckiens avgörande mål 3.39 in i förlängningen.

Finland–Tjeckien – mål för mål

Tjeckien började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.52 slog Matej Kubiesa till efter förarbete av Tomas Galvas och Vojtech Cihar.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Finland kvitterade till 1–1 med 20 sekunder kvar att spela genom Emil Hemming på pass av Leo Tuuva och Heikki Ruohonen.

Stor matchhjälte för Tjeckien 3.39 in i förlängningen blev Adam Jiricek med det avgörande förlängningsmålet.

Finland har nu sju poäng och Tjeckien har fem poäng när båda lagen har spelat tre matcher.

Torsdag 1 januari 02.30 spelar Finland borta mot Kanada i sista omgången. Tjeckien möter Lettland hemma onsdag 31 december 21.30.

Finland–Tjeckien 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–1)

JVM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (1.52) Matej Kubiesa (Tomas Galvas, Vojtech Cihar).

Tredje perioden: 1–1 (59.40) Emil Hemming (Leo Tuuva, Heikki Ruohonen).

Förlängning: 1–2 (63.39) Adam Jiricek.